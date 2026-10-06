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Na dálnici D10 skončilo omezení, řidiči přesto u Prahy stáli v kolonách

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Na dálnici D10 u Mladé Boleslavi skončilo omezení kvůli opravě 4,5 kilometru vozovky. Řidiče přesto v úterý plynulá jízda do Prahy nečekala.
Na dálnici D10 skončilo omezení, řidiči přesto u Prahy stáli v kolonách

Na dálnici D10 skončilo omezení, řidiči přesto u Prahy stáli v kolonách

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ČR nehody

ČRnehody.cz přináší informace o tom, kde se aktuálně staly dopravní nehody a kde jsou na silnicích dopravní omezení. Pomáháme tak řidičům, aby se nedostali do zbytečných dopravních kolon. Informace o nehodách také přispívají k prevenci a bezpečnosti na silnicích.

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