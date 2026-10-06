Na dálnici D10 skončilo omezení, řidiči přesto u Prahy stáli v kolonách

Řidiče, kteří se po několika týdnech omezení na dálnici D10 těšili na plynulou jízdu mezi Turnovem a Prahou, čekalo v úterý ráno zklamání. Ačkoli dnes ŘSD oznámilo, že omezení na dálnici u Mladé Boleslavi skončilo, čekala na motoristy dlouhá kolona před Prahou.
Kolony před Prahou
Samotný pohled na mapu v navigaci v úterý ráno v okolí Černého Mostu v Praze představoval pohled na červeně vybarvenou mapu, což značí nekonečné kolony. Řidiči stáli a průběžně popojížděli desítky minut už od sjezdu na Starou Boleslav téměř k Černému Mostu.
Mohla za to kombinace omezení na jiných trasách v Praze, silná ranní, hlavně kamionová doprava a také několik nehod, například na sjezdu z nedaleké dálnice D11 u Prahy.
Konkrétně u Mladé Boleslavi už se ale řidičům projíždělo bez problémů. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tam dokončilo opravu 4,5kilometrového úseku dálnice D10 mezi Kosmonosy a Bezděčínem. Levou stranu dálnice rekonstruovali od poloviny srpna s náklady přes 118 milionů korun.
Šest „stadionů“ asfaltu
V opravovaném úseku už nebyla dálnice v dobrém stavu. Byly v ní trhliny, výmoly i díry. Upraveny byly i blízké svahy dálnice.
„Na celý úsek nanesly finišery skoro 15 000 metrů krychlových nového asfaltu. Jen pro představu, tím bychom zvládli naplnit téměř šest olympijských plaveckých bazénů. A také jsme rovnou vyměnili mostní závěry, aby byl přejezd mezi mostem a pevnou silnicí plynulý a předešli jsme tak nepříjemným ranám při jízdě,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Tragická nehoda na závěr
Za měsíc a půl, kdy auta jezdila v omezeném režimu, se v úseku stalo několik dopravních nehod. Paradoxně těsně před koncem omezení v sobotu ráno vyjel řidič v mlze do uzavřené části dálnice a narazil do stavebního stroje. Havárii podle policejní mluvčí Michaely Richterové nepřežil, jeho spolujezdkyně utrpěla velmi vážná zranění.
Ve stejný den se pak stala další nehoda na konci tohoto zúžení u Bezděčína, kde řidič osobního vozu narazil do středových svodidel a vůz skončil značně zdemolovaný.
64 300 aut denně
Po D10 projede u Prahy podle posledního sčítání dopravy 64 300 aut za 24 hodin. Dálnice je velmi zatížená, proto ji ŘSD opravuje průběžně. Jednu z posledních větších oprav dělalo loni. Šlo o 3,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D10 u Prahy a přibližně 400 metrů dlouhou navazující část Pražského okruhu.
Dálnice D10 byla původně rychlostní silnice. Jednotlivé úseky se stavěly postupně v 70. a 80. letech minulého století. Celá páteřní trasa až do Turnova pak byla symbolicky propojená v roce 1992 zprovozněním náročného úseku mezi Březinou a Svijany. Oficiálního statusu plnohodnotné dálnice se silnice mezi Prahou a Turnovem dočkala v lednu 2016, kdy byla většina českých rychlostních silnic přeřazená do dálniční sítě.
Zdroje: Autorský text, ŘSD, NDIC, Policie ČR
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