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Na ciferníku je Johanka z Arku s lotrinským křížem. Unikátní hodinky pro de Gaulla se vydražily za 37 milionů korun

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Unikátní kapesní hodinky z roku 1945, které Ženeva darovala Charlesi de Gaullovi, se v květnu vydražily za 1 460 500 franků. Spodní odhad aukční síně překonaly téměř pětkrát.
Na ciferníku je Johanka z Arku s lotrinským křížem. Unikátní hodinky pro de Gaulla se vydražily za 37 milionů korun

Na ciferníku je Johanka z Arku s lotrinským křížem. Unikátní hodinky pro de Gaulla se vydražily za 37 milionů korun

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.11.2026 12:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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