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Na Chebsku vznikla nová přírodní rezervace. Chrání vývěry minerálních vod unikátní pro celou střední Evropu

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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) vyhlásila novou přírodní rezervaci Číhanské slatě v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les na Chebsku. Území o rozloze…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 14:00

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