Na chalupě schovávají účtenky za bojler i střechu. Jeden mnohem obyčejnější papír ale lidé zahazují a riskují vysokou pokutu

V šanonu na chalupě mívá většina majitelů fakturu za novou krytinu, záruční list k bojleru a stvrzenku za čerpadlo do studny. Lístek, který po vyčerpání žumpy podá řidič fekálního vozu, ale mnohdy zmizí v koši, nebo hůř, skončí rovnou na podpal. Přesně ten si přitom může vyžádat vodoprávní úřad.
Vodní zákon dovoluje úřadům požadovat doklady o odvozu odpadních vod z bezodtokové jímky za poslední dva kalendářní roky. Kdo je nepředloží, dopouští se samostatného přestupku. Podle nás jde o nejlevnější papír v celém domě s největší vahou při kontrole. Faktura za střechu dokládá, že majitel utratil peníze. Stvrzenka za vývoz dokazuje, kam putuje to, co spláchne. Doklad o vývozu žumpy: proč na něm úřadu záleží víc než na fakturách za opravy
Účet za bojler zajímá maximálně finanční úřad nebo reklamační oddělení prodejce. Potvrzení o vývozu jímky ale stvrzuje splnění povinnosti, kterou stát ukládá každému, kdo odpadní vodu shromažďuje v nádrži bez odtoku. Aktuální znění vodního zákona ji obsahuje v § 38 odst. 7. Starší metodiky ministerstva uvádějí odstavec 8, číslování se totiž mezitím změnilo.
Předložit doklady může chtít obecní úřad s rozšířenou působností jako vodoprávní úřad, případně Česká inspekce životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí v
metodickém pokynu ke kontrolám bezodtokových jímek popisuje dva typické spouštěče: namátkovou kontrolu a podnět. Ten přichází nejčastěji tehdy, když jímka přetéká, od pozemku se táhne zápach nebo soused zahlédne hadici mířící k potoku.
Kontrola tak může začít jedním telefonátem z vedlejší parcely. Inspekce přijímá podněty od kohokoli a v případě žump u rodinných domů a chat odkazuje na místně příslušný vodoprávní úřad. Ten pak od majitele žádá doklady za poslední dva roky. Kdo má prázdné ruce, stává se podezřelým.
Co musí obsahovat stvrzenka za vývoz, aby obstála
Forma papíru zákon nezajímá. Rozhoduje obsah. Uznatelný doklad musí nést tyto údaje:
jméno osoby, která odpadní vody v jímce shromažďuje, tedy majitele nebo provozovatele, lokalizaci jímky, nejlépe adresu nebo číslo parcely, množství odvezených odpadních vod v kubících, datum odvozu, název firmy nebo osoby, která vývoz provedla, název čistírny odpadních vod, kde obsah skončil.
Lístek, na kterém svítí jen částka a podpis, proto při kontrole neobstojí. Úřad z něj nevyčte, kolik kubíků opustilo pozemek ani kam putovaly.
Stejně podstatné je, kdo cisternu přiveze. Vyvážet smí provozovatel čistírny odpadních vod nebo podnikatel s příslušným živnostenským oprávněním. Pomoc „známého s traktorem a sudem“ je rizikem. Před objednávkou se vyplatí vyžádat si IČO a ověřit firmu v
Živnostenském rejstříku. Vývozce, který předepsaný doklad nevystaví, riskuje pokutu až 50 000 Kč. Majitele pak chrání jedna věc: má-li řádný doklad se všemi náležitostmi, neodpovídá podle ministerské metodiky za to, jak s odpadem naložil dopravce. Vodoměr proti cisterně: počty, které úředník zvládne během pár minut
Bezodtoková jímka má jednoduchou logiku. Voda, která do chalupy přiteče a odteče výlevkou, sprchou či záchodem, nemá kudy uniknout, takže se musí objevit ve vývozech. Vyhláška č. 428/2001 Sb. pracuje se směrnými čísly spotřeby, která podle jejího textu určují potřebu pitné vody a zpravidla i objem vypouštěné odpadní vody.
Úřad proto srovnává spotřebu s vyvezenými kubíky. Představme si modelový případ: vodoměr za sezonu naměří třicet kubíků, doklady však vykazují jediný vývoz o objemu šesti kubíků. Zbylých čtyřiadvacet se muselo někam vypařit, a to u vodotěsné nádrže jen těžko. Takový nepoměr vzbudí pozornost i u benevolentního úředníka.
Proto v roce 2026 doporučujeme uschovat doklady za roky 2024 a 2025 a k nim přikládat každou stvrzenku z probíhající sezony. Právě ty totiž popisují aktuální provoz jímky.
Když se papír ztratí, situace bývá zachranitelná. Stačí kontaktovat firmu, která vývoz prováděla, nebo provozovatele čistírny a požádat o kopii či náhradní potvrzení se všemi zákonnými údaji. Výpis z účtu nebo útržek s částkou poslouží jako vodítko k dohledání konkrétního termínu, samy o sobě ale nároky zákona nesplní.
Žumpa, septik, nebo domácí čistírna? Zděděná chalupa skrývá nástrahy
Mnozí dědici netuší, co se pod trávníkem za stodolou vlastně ukrývá. Rozdíl přitom určuje celý balík povinností.
Zařízení Jak funguje Hlavní povinnost majitele Žumpa (bezodtoková jímka) vodotěsná nádrž bez odtoku a přepadu pravidelný vývoz a uchování dokladů Septik mechanické předčištění, organické znečištění sníží zhruba o 30 % navazující stupeň čištění, povolení a provozní podmínky Domovní ČOV biologické čištění povolení k vypouštění, podmínky dané úřadem
Žumpa podle ministerské příručky nesmí mít odtok ani přepad. Jakmile na staré nádrži objevíte trubku vedoucí do příkopu, nejspíš jste zdědili i problém. Septik sám bez dalšího čištění podle MŽP nestačí. Domácí čistírny ministerstvo pro chaty obývané méně než tři měsíce ročně nedoporučuje, protože nepravidelný přítok jim nesvědčí. Proto zůstává žumpa u rekreačních objektů nejrozšířenějším řešením.
Pravidla přitom platí stejně pro víkendovou chatu i pro celoročně obývaný dům. Zákon hledí na způsob nakládání s vodou, nikoli na četnost návštěv. Nový vlastník by měl projít stavební dokumentaci a kolaudační podklady, dohledat případné rozhodnutí vodoprávního úřadu a fyzicky zkontrolovat, zda z nádrže nevede odtok. Při pochybnostech poradí místní vodoprávní úřad.
Pokuta za chybějící papír je drobnost proti trestu za vylitou žumpu
Dvacet tisíc korun představuje strop za samotné nepředložení dokladů u člověka, který nepodniká. Jakmile ale kontrola odhalí, že obsah jímky mizel na zahradě nebo v potoce, sankce rázem rostou.
Prohřešek Kdo Horní hranice pokuty nepředložení dokladů o vývozu fyzická osoba 20 000 Kč nepředložení dokladů o vývozu firma, podnikatel 100 000 Kč nevydání dokladu vývozcem vývozce 50 000 Kč nakládání s vodami bez povolení fyzická osoba 100 000 Kč vypouštění vod s vybranými nebezpečnými látkami fyzická osoba 1 000 000 Kč
U podnikatelů a firem se částky za vypouštění odpadních vod do povrchových či podzemních vod šplhají podle právní kvalifikace až k milionům.
Argument „je to můj pozemek“ neobstojí. Povrchové ani podzemní vody nepatří majiteli parcely a jejich čistotu zákon chrání jako veřejný zájem. Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázané. Zasakování přes půdní vrstvy lze povolit jen u vymezených typů odpadních vod, a to na základě rozhodnutí úřadu, s mapovými podklady a se souhlasným posudkem odborně způsobilé osoby, jak uvádí i Ministerstvo zemědělství.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková