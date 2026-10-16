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Na českých zahradách se letos přemnožil tento nenápadný škůdce. Zahrádkáři jsou zoufalíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zbledlé listy, záhony, které se v půlce léta zastavily v růstu, a […]
Na českých zahradách se letos přemnožil tento nenápadný škůdce. Zahrádkáři jsou zoufalí
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 16.10.2026 06:51
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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