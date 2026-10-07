Na Česko se tentokrát žene něco horšího než sněhové přeháňky. Změna přijde už zítra

Studená fronta dorazí ve čtvrtek
Zlomovým dnem bude čtvrtek 8. října, kdy se k nám od jihozápadu přižene studená fronta. Zatímco na jižní Moravě ještě naměříme příjemných 25 °C, na západě Čech teploty nepřekročí 15 až 18 °C. Tento teplotní rozdíl v rámci jednoho dne jasně ukazuje, jak razantní změna nás čeká.
Zpočátku dne bude oblačno až zataženo, na západě území se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky.
„Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat,“ upřesnil na webu ČHMÚ meteorolog Filip Smola.
Pátek přinese první sněhové vločky na horách
Největší překvapení ale přijde v pátek. Na hřebenech českých hor se totiž mohou objevit první sněhové přeháňky letošního podzimu. Pro turisty a řidiče, kteří plánují výlety do horských oblastí, to znamená jediné – je čas vytáhnout teplejší oblečení a počítat s horšími podmínkami na silnicích.
Meteorologové očekávají proměnlivou oblačnost, ojediněle s přeháňkami, které mohou být na hřebenech hor sněhové. Teploty se v pátek budou pohybovat mezi 10 až 15 °C, pouze na jihu Moravy vystoupají k 17 °C.
Víkend ve znamení deště a oblačnosti
Kdo doufal, že si alespoň o víkendu užije podzimní procházky, bude zklamán. Sobota přinese oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm od západu. Teploty dosáhnou maximálně 11 až 16 °C, na jihu Moravy až 18 °C.
Neděle na tom nebude o mnoho lépe – ráno se mohou objevit mlhy a přes den přeháňky. Teploměr ukáže 12 až 17 °C. Podobný ráz počasí se přenese i do pondělí a úterý, byť ke konci tohoto období by mělo srážek i oblačnosti postupně ubývat.
Co to znamená pro běžný den?
- Čtvrtek: Poslední den s teplotami nad 20 °C na jihu Moravy – ideální pro venkovní aktivity
- Pátek: Na hory jen s teplým oblečením, možné sněhové přeháňky na hřebenech
- Víkend: Deštník bude nezbytnou výbavou, venkovní plány raději přesuňte
- Příští týden: Postupné zlepšování, ale babí léto se už nevrátí
Letošní říjen tak potvrzuje, že podzim 2026 nebude k Česku nijak shovívavý. Zatímco v předchozích letech jsme si babí léto užívali až do poloviny měsíce, letos přichází studená fronta výrazně dříve. Meteorologové doporučují přizpůsobit se rychle měnícím se podmínkám a sledovat aktuální předpovědi, zejména pokud plánujete cesty do hor nebo delší výlety.
Zdroje článku: tn.nova.cz, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková