Na Česko se řítí mrazivé počasí. Zima uhodí jak blesk z čistého nebe. Toto je přesné datum

Pondělí přineslo vítr
Začátek týdne patřil větru. Ten v pondělí místy dosahoval až až 55 km/h a teprve večer začal slábnout. Po zbytek týdne už zůstane mírný nebo slabý.
V úterý nás čeká proměnlivá oblačnost, na severu a severovýchodě bude místy až zataženo. Právě v těchto oblastech se mohou objevit déšť nebo přeháňky. Během pozdního odpoledne a večera bude na většině území oblačnosti ubývat a místy se obloha vyjasní. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 °C, na horách kolem 1000 metrů bude přibližně 7 °C, na Šumavě až kolem 10 °C.
Středa přinese první mrazivé ráno
Zlomovým dnem bude středa. Meteorologové varují před studeným ránem, kdy se v Čechách při uklidnění větru teploty propadnou až ke 2 °C. To znamená četné přízemní mrazíky, které mohou ohrozit citlivější rostliny na zahradách.
Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, v Čechách při uklidnění větru kolem 2 °C a četné přízemní mrazíky,
sdělil ČHMÚ.
Přes den se ale situace zlepší – teploty vystoupají na příjemných 14 až 19 °C. Přeháňky se budou vyskytovat hlavně v Jeseníkách a Beskydech, ojediněle se mohou tvořit mlhy.
Čtvrtek: druhá vlna mrazíků
Ve čtvrtek se scénář opakuje. Přes den sice bude 15 až 20 °C (na západě Čech místy jen kolem 13 °C), ale v noci teploty opět klesnou. Při zmenšené oblačnosti a slabém větru hrozí další přízemní mrazíky s teplotami až 2 °C.
Očekávejte také velkou oblačnost a srážky v Čechách, které by měly ustávat až večer.
Víkend: mrazíky potřetí, ale s příslibem babího léta
Třetí a nejsilnější vlna přízemních mrazíků dorazí o víkendu. Noční teploty mohou klesnout až k 1 °C, což je nejnižší hodnota celého týdne.
Nejnižší noční teploty 8 až 3 °C, při uklidnění větru až 1 °C,
informoval ČHMÚ.
Je tu ale i dobrá zpráva. Přes den by se mělo výrazně oteplit a konečně přijde babí léto. Teploty postupně vystoupají na 20 až 25 °C, což bude příjemný kontrast s chladnými rány.
Co to znamená pro zahrádkáře?
Přízemní mrazíky jsou záludné – vzduch při zemi může mít teplotu pod bodem mrazu, zatímco ve výšce dvou metrů je stále nad nulou. Pro citlivé rostliny, jako jsou rajčata, papriky nebo okurky, to může být smrtící kombinace. Pokud máte na zahradě ještě něco, co chcete zachránit, je nejvyšší čas jednat.
- Středa: přízemní mrazíky v Čechách, teploty až 2 °C
- Čtvrtek: druhá vlna mrazíků, opět až 2 °C
- Víkend: nejchladnější noci, až 1 °C při zemi
- Denní teploty: postupně rostou, o víkendu až 25 °C
Zdroje článku: tn.nova.cz, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá