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Na Česko se řítí chladný proud vzduchu. Z této lednice se už letos nevyhrabeme

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Počasí nás pěkně napíná. Slibované ochlazení má lehké zpoždění, mělo by však být o to výraznější. Propad teplot začne v pátek a chladné počasí vydrží nejméně týden. Čeká nás říjen jako z učebnice.
Na Česko se řítí chladný proud vzduchu. Z této lednice se už letos nevyhrabeme

Na Česko se řítí chladný proud vzduchu. Z této lednice se už letos nevyhrabeme

Zdroj: Pixel-Shot/ Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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