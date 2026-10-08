Na Česko se řítí chladný proud vzduchu. Z této lednice se už letos nevyhrabeme

Předpovědi o relativně teplém říjnu jsou pryč. Potěšíme milovníky deště a vůně spadaného listí.
Již ve středu
se začalo zatahovat a v noci na čtvrtek oblačnosti jen přibývalo. Noc ale ještě byla místy teplá. Teploty se v noci pohybovaly v rozmezí 10 až 5 °C, na Moravě a ve Slezsku na některých místech dosáhly až na 14 °C. To jsou teploty, za které by se nemusela stydět lecjaká letní noc.
V dalších dnech ale i za takovou teplotu budeme rádi přes den. Čeká nás výrazný
. teplotní skok
Čtvrteční ráno odstartovaly mírné deště
Čtvrteční ráno bylo ještě příjemné. Od západu se sice zatahuje a místy prší, ale ještě je docela teplo. Během odpoledne a večera se budou srážky mírnit a tepoty vystoupí na
19 °C. To pravé ochlazení nás čeká až v pátek. To už vám v krátkém tričku bude opravdu zima. Deštivý den | Zdroj: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock Pátek přinese pravý podzim s deštěm a větrem
Proměnlivé počasí přinese
pátek a teploty definitivně spadnou. V Čechách bude mezi 10 až 15 °C, jen na Moravě ještě může být až 17 °C. V průběhu dne se bude znovu zatahovat a místy se vyskytne déšť nebo přeháňky na celém území České republiky. Sychravé počasí je tady! Noční teploty budou mezi 10 až 6 °C, při slabším větru až 3 °C.
Rozfoukat by se měl také vítr, protože fronta, která k nám postupuje od Atlantiku, je velmi silná a ponese s sebou i nepředvídatelné počasí plné přeháněk. Předpovědi počasí tedy mohou být od pátku poněkud proměnlivé.
Víkend bude studený a deštivý
Počasí jako na houpačce vydrží i přes víkend.
Sobota bude zatažená a postupně se na celém území rozprší, k večeru už se budou srážky měnit na přeháňky. Nejnižší denní teploty budou mezi 10 až 15 °C, na Moravě může být o tři stupně více. V neděli budou teploty stejné, oblačnosti už bude méně a počasí bude budit dojem spíše aprílových přeháněk. Teploty vystoupí na 10 až 15 °C a vše bude směřovat k velmi chladnému ránu s průměrnými teplotami kolem 4 °C. Není vyloučeno, že na horách již bude mrznout a déšť se bude měnit ve . sněhové vločky
Chladný bude i příští týden
V příštím týdnu bude jen o něco méně oblačnosti a přeháněk,
teploty ale nevystoupají nad 17 °C. Vypadá to tedy, že podzim definitvně přebírá žezlo a teplých dnů se už letos nedočkáme.
Zdroje článku:
chmi.cz, wxcharts.com, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková