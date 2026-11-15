Na celé zahradě skončil štěrk kvůli autobazaru. Povolení obstálo i přes výhrady ochránce

Stavební úřad v Kamenici provedl kontrolu 20. června. O měsíc později sousedům sdělil, že na místě nejsou stavby, které by musel posuzovat. Napsal jim to 21. července, dva dny poté, co sám vydal územní souhlas. Krajský úřad dospěl na podzim k jinému závěru. Souhlas mohl dopředu řešit zamýšlené využití pozemku, jenže kontrola už zachytila úpravu, kterou stavebník provedl. Dne 23. listopadu kraj souhlas zrušil. Pro sousedy to ještě neznamenalo, že štěrková plocha ze zahrady zase zmizí.
Po zahájení řízení o odstranění přišla nová žádost
Stavebník využil lhůtu v řízení o odstranění a požádal o dodatečné povolení. Úřad tedy znovu rozhodoval, zda smějí úpravy na pozemku zůstat. Vedle samotné plochy tu už stála garáž o výměře 74 metrů čtverečních. Výrok dodatečného povolení zahrnoval mimo jiné změnu využití 424 metrů čtverečních zahrady. To byla jiná výměra než zhruba pět set metrů čtverečních štěrku, které úředníci popsali při prohlídce. Sousedé přitom od začátku namítali, že se v sousedství rodinných domů vytváří zázemí k podnikání.
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K jednomu pozemku se sešla různá vyjádření
V březnu 2024 označil orgán územního plánování v Říčanech využití pozemku k provozu autobazaru za nepřípustné. Stavebník pak odkázal na další vyjádření z května, ze kterého dovozoval opačný závěr. Právě tady se podle ochránce měly úřady vypořádat s tím, proč jednomu podkladu přisuzují větší význam než druhému. Kraj však později odkázal také na stanovisko z května 2023. To bylo vydáno pro původní územní souhlas, který mezitím kraj sám zrušil. Sousedům tak dál chyběla srozumitelná odpověď, jak podnikatelský záměr splňuje podmínky pro plochu určenou k bydlení.
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Na změnu povolení už uplynuly lhůty
Kamenický stavební úřad vydal dodatečné povolení 26. srpna 2024 a v únoru následujícího roku je krajský úřad potvrdil. Sousedé se ještě domáhali přezkoumání, ministerstvo pro místní rozvoj však jejich podnět v říjnu 2025 odložilo. Stanislav Křeček ve zprávě z března 2026 upozornil právě na nedostatky v odůvodnění a na to, jak se úřady vypořádaly s námitkami sousedů. Změny nebo zrušení povolení už se v tomto případě touto cestou dosáhnout nedalo, protože příslušné zákonné lhůty mezitím uplynuly. Při uzavření šetření proto ochránce požadoval kontrolu toho, jak se povolená plocha ve skutečnosti využívá.
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