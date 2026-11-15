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Na celé zahradě skončil štěrk kvůli autobazaru. Povolení obstálo i přes výhrady ochránce

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Dennívýzva
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Sousedé rodinného domu se obrátili na stavební úřad kvůli ploše pro prodej aut. Když ji úředníci v červnu 2023 prohlédli, našli na pozemku přibližně 500 metrů čtverečních vysypaných štěrkem. První souhlas později kraj zrušil právě proto, že plocha byla hotová už před podáním žádosti. Když sousedé napadli pozdější dodatečné povolení, úřady jim dostatečně nevysvětlily, jak může provoz autobazaru v místě sloužit bydlení.
Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Ilustrační fotografie. Nezachycuje popisované osoby ani konkrétní případ.

Zdroj: wirestock / Magnific (Freepik)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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