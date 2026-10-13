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Na betonové zdi u Koruny vzniká pes z pověsti. Promění se i okolí

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Na betonové zdi Galerie cti poblíž hradecké křižovatky Koruna vzniká pes s ohnivýma očima. Motiv z místní pověsti v návrhu pohltil dosavadní pěticípou hvězdu. Je to první krok proměny místa, kde má později přibýt zeleň a prostor k posezení.
Na betonové zdi u Koruny vzniká pes z pověsti. Promění se i okolí

Na betonové zdi u Koruny vzniká pes z pověsti. Promění se i okolí

Zdroj: Zdeněk Puš
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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