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Na Bebe sušenky jsem vyskládala jablka, zalila tímto rychlým těstem a vznikl dezert, po kterém se jen zaprášilo – 100krát lepší než štrúdl

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Pokud přemýšlíte nad tím, jaký moučník nabídnete svým hostům ke kávě, připravte jim tyto jablečné minidortíky. Jsou dokonalou souhrou podzimních chutí.
Na Bebe sušenky jsem vyskládala jablka, zalila tímto rychlým těstem a vznikl dezert, po kterém se jen zaprášilo – 100krát lepší než štrúdl

Na Bebe sušenky jsem vyskládala jablka, zalila tímto rychlým těstem a vznikl dezert, po kterém se jen zaprášilo – 100krát lepší než štrúdl

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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