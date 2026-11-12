Na bavorský zámek mají děti do 12 let vstup zdarma. První neděli ale adventní trh zavře

Sezona na zámku nedaleko bavorského Nabburgu začne ve čtvrtek 19. listopadu 2026. Slavnostní zahájení s fanfárami následuje v sobotu 21. listopadu. V neděli 22. listopadu zůstane trh kvůli německému vzpomínkovému dni zavřený. Rodina, která automaticky počítá s nedělním výletem, by tak dorazila ve špatný den.
Vláček a divadlo mezi stánky
Pořadatel v areálu chystá loutkové divadlo, nostalgický kolotoč a vláček. Program doplňují hudební vystoupení a setkávání u ohně. Právě kombinace řemesel a dětského programu umožňuje rozdělit návštěvu na kratší zastávky. Rodiče mohou střídat prohlížení stánků s programem pro děti, místo aby celou návštěvu věnovali pouze nákupům.
Děti do 12 let mají podle prodejce vstupenek vstup zdarma. Parkování osobního automobilu stojí dvě eura, orientačně 50 korun při zvoleném orientačním kurzu 25 korun za euro. Tato částka pokrývá parkovné. Dospělý zaplatí ve čtvrtek a v pátek devět eur, přibližně 225 korun. O víkendu stojí vstup deset eur, tedy asi 250 korun. Dva dospělí se dvěma dětmi ve věku s nárokem na bezplatný vstup tak o víkendu dají za vstup a parkování přibližně 550 korun, občerstvení se platí zvlášť.
Kalendář rozhoduje i po zahájení
Další zveřejněné bloky programu připadají na čtvrtky až neděle, poslední končí 20. prosince. Ve čtvrtek a v pátek se otevírá v 16 hodin, v sobotu ve 14 a v neděli v 11 hodin. Trh zavírá ve 20 hodin. Rodině to umožní naplánovat příjezd tak, aby stihla dětský program i osvětlený zámecký areál.
Dopoledne v Nabburgu a večer na zámku
Guteneck se letos představuje jako dvacátý ročník historicky laděného vánočního trhu. Ke svému programu využívá skutečný zámecký areál. Regionální turistická centrála jej popisuje jako trojkřídlý objekt vystavěný na gotických základech. Stánky, hudba i oheň tak získávají rámec staršího sídla. Při procházení areálu stojí za to všímat si také samotných budov, místo soustředění pouze na výzdobu a prodávané zboží.
Výlet lze doplnit zastávkou v nedalekém Nabburgu, historickém městě nad řekou Naab. Regionální průvodce připomíná jeho středověké jádro i vazbu na okolní krajinu. Pro rodinu přijíždějící z Česka se nabízí jednoduché pořadí. Nejprve za světla krátká procházka starým městem, potom přesun do Gutenecku. Na zámecký trh pak zbude odpoledne a část večera, kdy nejlépe vynikne osvětlení areálu.
Při plánování je užitečné odlišit okolní turistické cíle od skutečně otevřeného adventního programu. V oblasti se nachází také skanzen Horní Falce s historickými hospodářskými budovami, jeho návštěvu by však bylo nutné ověřit zvlášť podle zimního kalendáře. Pro jednodenní listopadový výlet zůstává spolehlivější venkovní procházka Nabburgu a rezervovaný čas na trhu. Není třeba vměstnat do krátkého dne všechny atrakce regionu.
Na slavnostní zahájení 21. listopadu pořadatel uvádí začátek v 16 hodin. Kdo si vybere právě tuto sobotu, může dopolední městskou zastávku přizpůsobit tomuto pevnému bodu. V areálu je vhodné počítat s pobytem venku a s tím, že děti budou u divadla či vláčku chvíli stát. Teplé vrstvy a čas na přestávku mohou pro pohodový rodinný výlet znamenat víc než snaha vidět celý program najednou.
Použité zdroje
schloss-guteneck.de
ticketmachine.de
oberpfaelzerwald.de