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Na autentickém řeckém Skyrosu nás zaskočilo už letiště. Dovolenou nám znepříjemnili zapšklí krajané

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Na malebném řeckém ostrově Skyros v Egejském moři jsme byli letos poprvé. Kromě letiště nás příjemně i nepříjemně překvapila řada věcí. Zdaleka totiž nejde o ideální destinaci pro všechny typy turistů. V čem je hned několik háčků?
Skyros je největším ze Sporadských ostrovů v Egejském moři. Díky přímým krátkým letům se zpřístupnil českým turistům.

Skyros je největším ze Sporadských ostrovů v Egejském moři. Díky přímým krátkým letům se zpřístupnil českým turistům.

Zdroj: Wikimedia commons by G Da, CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ternoviny

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