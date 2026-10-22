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Mývalové našli poslední bonbon. Hlavolam je přesto zajímal dál

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Dennívýzva
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Co udělá zvíře, když už získalo odměnu, kvůli které mělo vyřešit úkol? Šestnáct mývalů ve vědeckém experimentu často pokračovalo v otevírání dalších zámků, přestože sladkost uvnitř už zmizela. Výzkum naznačuje, že v jejich chování může hrát roli také zvědavost a touha poznávat nové možnosti.
Mývalové našli poslední bonbon. Hlavolam je přesto zajímal dál

Mývalové našli poslední bonbon. Hlavolam je přesto zajímal dál

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 13:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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