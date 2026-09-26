Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
9 min

Mýty o kuchyňských pracovních deskách: Kolik toho vydrží dřevo, laminát nebo kámen?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jakmile se nějaký mýtus ujme, boří se ho těžko. Ne jinak tomu je u kuchyňských desek. Některé z mýtů vás pak mohou od té, která by vašemu způsobu vaření a fungování v domácnosti vyhovovala nejlépe, zbytečně odradit.
péče o kuchyňskou desku

péče o kuchyňskou desku

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z BydlímeKvalitně.cz
Jak zazimovat trampolínu? Záleží i na množství sněhu, který u vás v zimě padá
Jak zazimovat trampolínu? Záleží i na množství sněhu, který u vás v zimě padá
Francouzská rajčatová omáčka: Základ pro každého, kdo to myslí s vařením vážně
Francouzská rajčatová omáčka: Základ pro každého, kdo to myslí s vařením vážně

Rajčatovou omáčku už jste určitě někdy ochutnali. Možná ale spíš tu italskou s nádechem bazalky. Ta...

Jak se zbavit zápachu z bot: Zkuste staré noviny, vodku nebo kočičí podestýlku
Jak se zbavit zápachu z bot: Zkuste staré noviny, vodku nebo kočičí podestýlku

Zápach z bot je nepříjemný, ale zcela běžný problém, který trápí muže i ženy. Víme, jak odstranit už...

„Tohle jsou věci, po kterých poznám byt zařízený před 20 lety,“ říká designérka
„Tohle jsou věci, po kterých poznám byt zařízený před 20 lety,“ říká designérka

Dvacet let není v oblasti bydlení a bytového designu nijak dlouhá doba. Kuchyňská linka, koupelna nebo...

Středomořský styl bydlení ve fotkách: Jak se cítit celý rok jako na božské dovolené?
Středomořský styl bydlení ve fotkách: Jak se cítit celý rok jako na božské dovolené?

Nemusíte zrovna bydlet u moře, abyste si doma vytvořili interiér, který bude působit vzdušně, klidně a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeKvalitně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.