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Myslivci v Plzeňském kraji stříleli rekordně. Daňků přibylo za dekádu o sedmdesát procent

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Myslivecký rok 2024/25 přinesl v Plzeňském kraji výsledky, které statistici jen tak nevidí. Odstřel celé řady druhů zvěře patřil k nejvyšším za poslední dekádu,…
danek

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Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 08:00

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