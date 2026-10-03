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Myslivci v kraji odstřelili 28 400 divočáků. Bažantů ulovili nejméně za deset let

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Dennívýzva
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Rekordní odstřely srnčí, daňčí a mufloní zvěře a zajíců hlásí myslivci v Plzeňském kraji. Oproti tomu dlouhodobě klesají úlovky bažantů a v tomto mysliveckém roce 2025/2026 byl evidován vůbec jejich nejnižší odstřel. Podařilo se také odstřelit 28 400 kusů černé zvěře.
Myslivci v kraji odstřelili 28 400 divočáků. Bažantů ulovili nejméně za deset let

Myslivci v kraji odstřelili 28 400 divočáků. Bažantů ulovili nejméně za deset let

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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