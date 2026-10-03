Myslivci v kraji odstřelili 28 400 divočáků. Bažantů ulovili nejméně za deset let

„Počet odstřelených kusů jelení zvěře v Plzeňském kraji z pohledu posledních deseti let je třetí nejvyšší. V období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026 se ulovilo 2948 kusů jelení zvěře. Oproti předchozímu roku, ve kterém byl zaznamenán vůbec nejvyšší odstřel 3256 kusů od roku 2015, tak došlo k mírnému poklesu o 308 kusů,“ informovala o tom Lenka Hamouzová z Krajské správy Českého statistického úřadu v Plzni.
Mimořádné úlovky v mysliveckém roce byly zaznamenány u zvěře daňčí (7,5 tis. kusů, meziročně o 11,9 % více), mufloní (1,6 tis. kusů, meziročně o 6,6 % více) a srnčí (10,0 tis. kusů, meziročně o 2,1 % více). Odstřeleno bylo téměř o 4000 kusů černé zvěře více než v předchozí sezoně, což znamenalo druhý nejvyšší úlovek černé zvěře ve sledované řadě, a to 28 400 kusů. V roce 2019 bylo odstřeleno téměř 30 000 kusů černé zvěře a jednalo se o maximum od roku 2015.
Z ostatní vybrané srstnaté zvěře v našem regionu se v mysliveckém roce 2025/2026 jednalo také o rekordní úlovky daňčí, mufloní a srnčí zvěře a zajíců. V období poslední dekády tak bylo dosaženo nejvyšších odstřelů této zvěře. Nejvýrazněji meziročně vzrostl odstřel zajíců, a to o 62,5 procenta. V této sezoně jich bylo uloveno 156.
„K 31. 3. 2026 byly evidovány nejvyšší kmenové stavy v posledních deseti letech u zvěře daňčí (8,2 tis. kusů), mufloní (3,4 tis. kusů), černé (11,5 tis. kusů) a zajíců (14,3 tis. kusů). V myslivecké dekádě byl zaznamenán nejvýraznější nárůst kmenového stavu u daňků, u nichž došlo k navýšení o 70,0 % oproti roku 2015. Jarní kmenový stav srnčí zvěře v roce 2023 dosáhl maxima (28,6 tis. kusů), v dalších dvou letech je však zaznamenána klesající tendence. V roce 2025 představoval kmenový stav srnčí 28,3 tis. kusů,“ uvedla Lenka Hamouzová.
Pernaté zvěře je méně
Odstřely vybrané pernaté zvěře v Plzeňském kraji byly v mysliveckém roce 2025/2026 meziročně nižší. Kachen divokých bylo uloveno o 9,4 % méně, přesto se jednalo o jejich čtvrtý nejvyšší odstřel (58,1 tis. kusů) v průběhu deseti let. V tomto mysliveckém roce byla evidována vůbec nejnižší bilance ulovených bažantů od roku 2015, a to 10,3 tis. kusů, což představuje meziroční pokles o 4,4 %. Z dlouhodobého pohledu vykazuje lov bažantů klesající tendenci.
Za posledních deset let byl zaznamenán nejnižší kmenový stav bažantů k 31. 3. 2026 s počtem 4,8 tis. kusů. Oproti předchozímu roku došlo k poklesu jejich stavu téměř o desetinu. Záporná meziroční změna stavu nastala i v případě kachen divokých, a to o 1,2 %. K výše zmíněnému datu bylo sečteno 8,4 tis. kusů.
Plzeňský kraj je pátý v počtu kusů zvěře
Na konci března 2026 bylo v Plzeňském kraji evidováno celkem 82 777 kusů vybraných druhů zvěře. Na území Česka se náš kraj s podílem 8,2 % zařadil na páté místo. Nejpočetnější kmenové stavy čítající více než 100 tisíc kusů byly registrovány ve Středočeském kraji včetně Prahy (18,3 %), Jihočeském kraji (13,8 %) a Jihomoravském kraji (13,3 %).
V Plzeňském kraji byla nejvíce zastoupena srnčí zvěř s více než třetinovým podílem, značný podíl představovali také zajíci (17,2 %) a černá zvěř (13,8 %). Z pernaté zvěře převládaly kachny divoké s podílem 10,2 % na celkovém jarním kmenovém stavu vybraných druhů zvěře v kraji.
V mysliveckém roce 2025/2026 bylo na území Česka o celkové ploše 6 887 961 ha obhospodařováno 5 778 honiteb. Právo myslivosti vykonává v revírech 88 694 osob. Myslivcům pomáhá 29 352 loveckých psů. Nejvíce zastoupeným druhem jsou ohaři, kterých je téměř třetina, jezevčíci představují pětinový podíl.