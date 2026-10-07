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Myšlenka může zmizet i bez nového vyrušení. Experiment zkoumá, co čas dělá s pracovní pamětí

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Držíte si v hlavě krátký údaj a o chvíli později už ho nedokážete vybavit. Vytlačilo ho něco dalšího, nebo paměťová stopa oslabila samotným časem? Nová série experimentů poskytuje podporu druhé možnosti, zároveň však ukazuje, že informace závisí na tom, kam právě směřujeme pozornost.
Myšlenka může zmizet i bez nového vyrušení. Experiment zkoumá, co čas dělá s pracovní pamětí

Myšlenka může zmizet i bez nového vyrušení. Experiment zkoumá, co čas dělá s pracovní pamětí

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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