Myšlenka může zmizet i bez nového vyrušení. Experiment zkoumá, co čas dělá s pracovní pamětí

Dočasně udržet neznamená trvale uložit
Pracovní paměť pomáhá udržovat informace potřebné pro právě probíhající úkol. Používáme ji při počítání, porozumění delší větě nebo zapamatování údaje, než ho někam zapíšeme.
To, že informaci po několika sekundách ztratíme, samo nevysvětluje proč. Mohly ji narušit jiné podněty, podobné údaje nebo změna pozornosti. Další možností je, že bez aktivního udržování postupně slábne.
Spor mezi rušením a časovým rozpadem trvá v psychologii dlouho. Nová studie v Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance se snaží tyto možnosti oddělit pomocí pečlivě sestavených úloh.
Vědci rozdělili pozornost mezi dva druhy materiálu
Účastníci si měli současně pamatovat vizuální a verbální informace, ale přednost dostal vizuální úkol. V jednom experimentu se zaměřovali na podobu rukopisu a současně udržovali dvě čínská jména.
Tím se omezila možnost věnovat veškerou pozornost opakování a obnovování slovního materiálu. Výzkumníci následně měnili dobu uchování, aniž během tohoto intervalu přidávali nové rušivé podněty.
Pokud by zapomínání vysvětlovalo pouze další přicházející rušení, samotné prodloužení takového intervalu by nemělo stejný účinek. Výkon při vybavování jmen ale s časem klesal.
Výsledek se objevil i v dalších úlohách
Další experiment využil kombinace písmen a číslic a měnil také vizuální zátěž. Opět se projevil časový pokles verbálního výkonu. Tým dále zkoumal, zda za něj nemohlo nedostatečné počáteční zpracování informací.
Výsledky podporují model, v němž se průběžné oslabování a aktivní udržování navzájem vyvažují. Když prostředky pozornosti směřují jinam, verbální informace může být hůře obnovována a její dostupnost klesá.
Studie ovšem neměřila fyzické mizení konkrétní paměťové stopy v mozku. Zjišťovala chování v laboratorních úlohách a z něj usuzovala na možné mechanismy. Ani nepřítomnost nových podnětů nevytváří mozek bez jakýchkoli vnitřních procesů.
Zapomenutý údaj není automaticky porucha
Výsledek se týká krátkodobého uchování určitého materiálu za stanovených podmínek. Nelze ho převést na vysvětlení všech každodenních výpadků ani na diagnostiku onemocnění.
Pomáhá ale porozumět tomu, proč pouhé rozhodnutí „tohle si zapamatuji“ nemusí stačit. Informace může potřebovat průběžnou pozornost, opakování nebo převod do trvalejšího záznamu. Zapsat si důležitý údaj proto není prohra paměti, ale změna způsobu, jak s ním pracujeme.
Další výzkum musí propojit behaviorální výsledek s nervovými mechanismy a zjistit, jak se vztah času a obnovování mění mezi různými druhy informací. Otázka už nespočívá pouze v tom, co paměť vyruší, ale také v tom, co ji během zdánlivě klidného čekání udržuje.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance – Behavioral evidence of spontaneous decay in verbal working memory, DOI 10.1037/xhp0001448 [2], PubMed – Bibliographic record and abstract [3] img ai generated