Myslela si, že jde jen o bolestivou menstruaci, tak ji záchranka odmítla odvézt: Nakonec zjistila krutou diagnózu

Dívka se silnými bolestmi si volala záchranku, ta ale nepřijela. V nemocnici skončila na operaci a dozvěděla se o endometrióze.
Mladá Češka zažila situaci, na kterou jen tak nezapomene. Kvůli silným bolestem, zvracení a zimnici se společně s kamarádkou obrátila na záchrannou službu. Podle jejího vyprávění ale sanitka nakonec vůbec nepřijela a bylo jí doporučeno, aby ji kamarádka odvezla do nemocnice, případně zavolala znovu později. Po celou cestu do nemocnice měla zvracet. Tam poté lékaři zjistili, že nejde pouze o obvyklé menstruační potíže.
Bolesti měla od 13 let
Dívka svůj příběh zveřejnila na TikToku, kde popsala, jak se její stav během menstruace výrazně zhoršil. „Mám bolestivou menstruaci, od 13 let. A v červnu jsem měla svoji klasickou menstruaci, tedy zvracení, bolest břicha, zimnice a tak podobně,“ uvedla. Když už pro ni však byly bolesti nesnesitelné, s kamarádkou zavolaly záchrannou službu.
„Záchranka se celou dobu tvářila, že je to dobré, dokud kamarádka nezmínila, že jde o menstruaci. Pán na záchrance řekl, že ať mě buď dovezou do nemocnice, nebo že si mám zavolat za hodinu,“ popsala ve videu. Do nemocnice se proto nakonec dostala vlastní cestou. Lékaři ji následně vyšetřili na gynekologii a zjistili akutní zánět. Situace byla natolik vážná, že dostala na výběr dvě možnosti: odejít a riskovat ztrátu vaječníku, nebo v nemocnici zůstat.
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Mladá žena nakonec v nemocnici zůstala a strávila tam dvanáct dní. Během pobytu podstoupila operaci a lékaři jí následně zjistili také endometriózu. „Zjistili mi, že mám endometriózu, což je nevyléčitelná nemoc. Léčbu mám do konce života,“ řekla dále. Její příběh následně vyvolal na sociálních sítích velkou odezvu. Některé ženy jí popsaly vlastní zkušenosti s podobnými bolestmi i problémy s přivoláním záchranné služby.
@hyperbola.tynka
Záchranka mi ukázala prostředníček #endometrioza #bolestivamentruace
♬ původní zvuk – Týnuš
Endometrióza patří mezi chronická gynekologická onemocnění a může způsobovat velmi silné bolesti, uvádí Wikipedie. Kromě nich se mohou objevit také zvracení, výrazná únava, bolest při močení nebo potíže s otěhotněním. Přesná příčina onemocnění stále není známá a současná medicína ho neumí zcela vyléčit. Léčba proto obvykle směřuje především ke zmírnění příznaků. Podobný zdravotní příběh se odehrál i u jedné ženy v Americe, jak jsme psali na SvětěKreativity.cz, jen si tam naopak lékaři pletli diagnózy.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu TikTok Hyperbola.týnka, Wikipedie
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