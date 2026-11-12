Myslela jsem, že těstovinový salát už nemůže ničím překvapit. Pak jsem přidala tuto ingredienci a změnila názor

Někdy se člověku zkrátka nechce vařit nic složitého. Přijde domů, otevře lednici a přemýšlí, co rychlého připravit k obědu. Pokud máte po ruce těstoviny, kousek zeleniny a sýr, máte téměř vyhráno. Tento salát s penne, fetou a jogurtovým dresinkem zvládnete bez dlouhého stání u sporáku. Můžete si ho dát hned, ale klidně také připravit večer do krabičky na další den. V práci pak stačí otevřít víčko a oběd je na stole.
Těstoviny mají v kuchyni pevné místo už po staletí. Jejich historie je starší a pestřejší, než se často vypráví. Různé druhy těstovin se připravovaly v oblasti Středomoří i v Asii a dodnes není úplně jisté, kde vznikly ty první. S Itálií jsou ale spojené natolik, že si bez nich její kuchyni dnes snad ani neumíme představit. Do salátů se hodí především kratší tvary, například penne, fusilli nebo farfalle. Dobře drží tvar, snadno se promíchají s ostatními surovinami a zachytí na sobě zálivku. Těstovinový salát je navíc praktický způsob, jak zužitkovat zeleninu, která zůstala v lednici.
Zajímavou chuť mu dodává feta. Možná ji znáte z řeckého salátu, kde se podává s rajčaty, okurkou a olivami. Je to bílý sýr zrající ve slaném nálevu, vyráběný z ovčího mléka nebo jeho směsi s kozím mlékem. Má výraznější slanou chuť, lehce nakyslý tón a při krájení se snadno drobí. Právě proto se k těstovinám tak dobře hodí. Obyčejnou zeleninu příjemně dochutí a s jemným jogurtovým dresinkem vytvoří vyváženou kombinaci. Pravá feta navíc pochází z Řecka a její název je chráněný označením původu.
Při vaření těstovin si pohlídejte, aby zůstaly pevné na skus. Rozvařené penne v salátu rychle ztratí tvar a po promíchání s dresinkem působí těžce. Po uvaření je nechte dobře okapat a vychladnout. Se solí zacházejte opatrně, protože feta jí obsahuje dost. Dresink připravte z řeckého jogurtu, trochy majonézy, hořčice, citronové šťávy a česneku. Pokud salát chystáte až na další den, část dresinku si nechte stranou a vmíchejte ji těsně před podáváním. Těstoviny totiž během odležení část zálivky nasáknou.
Recept si snadno upravíte podle toho, na co máte chuť nebo co právě najdete v lednici. Černé olivy a sušená rajčata mu dodají výraznější středomořský charakter, cherry rajčata zase trochu sladkosti a šťavnatosti. Pokud má salát zastoupit vydatnější hlavní jídlo, přidejte kousky opečeného kuřecího masa. Fetu lze vyměnit za balkánský sýr, jen počítejte s podobně výraznou slaností. Pro lehčí variantu dejte do dresinku více jogurtu a méně majonézy. Před podáváním salát dobře vychlaďte a doplňte čerstvou petrželkou nebo koprem. Hodí se k obědu, na večeři i do krabičky na cestu.
Těstoviny uvařte v osolené vodě podle návodu na obalu, nejlépe al dente. Poté je sceďte a krátce propláchněte studenou vodou. Nechte je dobře okapat a vychladnout.
Papriku očistěte a nakrájejte na menší kostičky. Okurku omyjte, podle potřeby oloupejte a nakrájejte podobně jako papriku. Cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno, petrželku s koprem jemně pokrájejte.
V menší misce smíchejte řecký jogurt s majonézou a olivovým olejem. Přidejte hořčici, citronovou šťávu, prolisovaný česnek, oregano a černý pepř. Vše důkladně promíchejte, aby vznikl hladký dresink.
Vychladlé těstoviny dejte do větší mísy a přidejte nakrájenou papriku, okurku, cibuli a nasekané bylinky. Fetu rozdrobte na menší kousky a vmíchejte k ostatním surovinám. Několik kousků si můžete nechat stranou na závěrečné ozdobení.
K salátu přidejte připravený dresink a opatrně promíchejte, aby se dostal ke všem těstovinám i zelenině. Ochutnejte a podle potřeby dolaďte solí nebo citronovou šťávou. Salát zakryjte a dejte alespoň na 30 minut do lednice.
Před podáváním salát ještě jednou lehce promíchejte. Rozdělte ho do misek nebo na talíře a ozdobte zbylou fetou a nasekanou petrželkou. Podávejte vychlazený, případně s čerstvým pečivem.
Tip: Pokud salát připravujete do krabičky na další den, můžete si část dresinku nechat stranou a přidat ji až před jídlem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová