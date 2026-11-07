Myslela jsem, že lepší francouzské brambory neexistují. Tento vylepšený recept mě ale rychle vyvedl z omylu – jsou vážně top

Nedělní oběd bývá příležitostí sejít se s rodinou u jednoho stolu. Smetanové brambory s uzeným masem se pro takovou chvíli skvěle hodí. V pekáči se propojí měkké brambory, výrazné uzené maso a smetanová omáčka, na povrchu se rozpeče sýr a kuchyní se rozline příjemná vůně. Je to poctivé domácí jídlo z běžných surovin, které zasytí a nevyžaduje složitou přípravu.
Uzené maso se v českých kuchyních používá už po generace. Dříve pomáhalo uchovat maso na delší dobu, dnes je oblíbené hlavně pro svou výraznou chuť a vůni. Přidává se do polévek, luštěnin, zapékaných těstovin i bramborových jídel. S bramborami si dobře rozumí, protože jejich jemná chuť vyvažuje slanost uzeného masa. Díky tomu není potřeba přidávat mnoho dalšího koření a výsledný pokrm si zachová chuť, kterou máme spojenou s domácí kuchyní.
Brambory patří mezi suroviny, které má většina domácností běžně po ruce. Zasytí, jsou cenově dostupné a dají se připravit na mnoho způsobů. Ve smetanové omáčce při pečení změknou a získají jemnější chuť, zatímco sýr vytvoří na povrchu zlatavou kůrku. Na výběru sýra záleží také výsledná chuť. Jemnější druhy nechají více vyniknout uzené maso, výraznější sýry dodají pokrmu plnější chuť. Brambory je dobré nakrájet na stejně silné plátky, aby se propekly rovnoměrně.
Smetanové brambory s uzeným masem se hodí k obědu i večeři, zvlášť když chcete připravit syté jídlo bez několika hrnců a pánví. Na talíři je můžete doplnit kyselou okurkou nebo jednoduchým zeleninovým salátem, který vyváží jejich plnou chuť. Pokud část pekáče zbude, druhý den stačí porci znovu ohřát v troubě. Je to praktický recept z běžných surovin, který se hodí do každé domácnosti, kde se vaří jednoduše a s chutí.
Brambory oloupejte a vložte do hrnce s osolenou vodou. Uvařte je téměř doměkka, aby se při krájení nerozpadaly a při následném pečení si zachovaly tvar. Sceďte je, nechte chvíli vychladnout a nakrájejte na plátky.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. V hrnci rozpusťte máslo, přidejte cibuli a za občasného míchání ji nechte zesklovatět. Vsypte hladkou mouku a krátce ji za stálého míchání opečte, aby vznikl světlý základ omáčky.
Bujón rozpusťte v části vody a připravte si zbytek vody podle potřeby. Do cibulového základu postupně přilévejte vodu a důkladně míchejte, aby se nevytvořily hrudky. Omáčku přiveďte k varu, přilijte smetanu a nechte ji krátce provařit, dokud mírně nezhoustne.
Česnek oloupejte a prolisujte přímo do omáčky. Přidejte polovinu nastrouhaného sýra a míchejte, dokud se nerozpustí. Omáčku ochutnejte a podle potřeby ji dochuťte, protože uzené maso i sýr bývají samy o sobě slané.
Pekáč vymažte máslem a na dno rozložte část bramborových plátků. Na ně rozprostřete nakrájené uzené maso a pokračujte další vrstvou brambor. Vrstvy skládejte rovnoměrně, aby se omáčka dostala do celého pokrmu.
Připravenou smetanovou omáčku rovnoměrně nalijte na brambory s uzeným masem. Povrch posypte zbývajícím sýrem a pekáč vložte do trouby předehřáté na 175 °C. Pečte 25–30 minut, dokud povrch nezezlátne a omáčka nezačne kolem okrajů lehce probublávat.
Po upečení nechte brambory přibližně 5–10 minut odpočinout, aby se omáčka trochu ustálila a porce se lépe nabíraly. Podávejte teplé, ideálně s kyselou okurkou nebo čerstvým zeleninovým salátem. Zbylé porce uchovávejte v lednici a před podáváním důkladně prohřejte.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová