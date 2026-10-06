Myši s Alzheimerem si uchovaly o 40 % více mozkové tkáně. Stačilo zablokovat imunitní odpověď jejich organismu

Tým Davida Holtzmana z Washingtonské univerzity v St. Louis publikoval 28. září 2026 v časopise Neuron studii, která přepisuje dosavadní představu o tom, kde se rodí poškození mozku při hromadění proteinu tau. Klíčový poznatek zní překvapivě jednoduše: když se aktivovaným T lymfocytům odřízne přístupová cesta do centrálního nervového systému, neurodegenerace ustoupí, přestože samotné tau v mozku zůstane beze změny. Protilátka mířící na receptor CXCR3 se přitom ani nemusela dostat přes hematoencefalickou bariéru. Účinkovala na periferii, tam, kde medicína už dávno umí zasahovat.
Tři roky, tři studie: jak WashU poskládalo celý řetězec od tau k úbytku neuronů
Zářijová publikace v Neuronu nepřišla z ničeho. Holtzmanův tým buduje důkazní řetězec od roku 2023, kdy práce v Nature prokázala, že mikroglie v mozku s tau patologií přitahují T lymfocyty, zejména cytotoxické CD8+ buňky, a že jejich přítomnost koreluje se ztrátou neuronů. Podstatné tehdy bylo i zjištění, že zvýšený počet T buněk v oblastech postižených tau se neomezuje na myší model: analogický nález potvrdili i v mozcích zemřelých pacientů s
Alzheimerovou chorobou.
3. září 2026 přidala tatáž laboratoř další dílek skládačky. Studie v Nature Neuroscience odhalila, že T lymfocyty získávají „pokyny k útoku“ mimo mozek, v periferních lymfatických uzlinách, kde je aktivují specializované dendritické buňky typu cDC1. Jinými slovy, celá kaskáda vedoucí k poškození neuronů startuje daleko od místa, kde se škoda projeví.
A konečně Neuron ze září 2026 doplnil poslední chybějící článek: terapeuticky uchopitelný bod na trase T buněk do mozku. Tím bodem je receptor CXCR3, na nějž se váže chemokin CXCL10 produkovaný v zanícené mozkové tkáni. Zablokujte tento receptor, a T buňky ztratí navigační signál.
Zdroj fotografie: Pxhere Polovina T buněk pryč, o 40 % více zachované tkáně: co přesně experiment ukázal
Experimentální protilátka proti CXCR3 se myším s tauopatií podávala každých pět dní po dobu tří a půl měsíce, chronická intervence modelující reálnější léčebný režim, nikoli jednorázový zásah. Výsledky po ukončení dávkování byly výrazné:
Počet T lymfocytů v mozku klesl přibližně na polovinu. V paměťových centrech si léčené myši uchovaly zhruba o 40 % více mozkové tkáně oproti neléčeným kontrolám. Zvířata dosáhla lepších výsledků v paměťovém testu. Hladiny tau proteinu zůstaly srovnatelné s kontrolní skupinou.
Právě poslední bod nese největší váhu. Neurodegenerace ustoupila, aniž by se změnilo množství patologického proteinu. To posiluje výklad, že podstatnou část poškození nezpůsobuje tau samo o sobě, ale imunitní odpověď, kterou tau patologie spouští.
Proč je zásah mimo mozek tak zásadní pro budoucí terapii
Většina dosavadních pokusů o léčbu neurodegenerativních chorob naráží na hematoencefalickou bariéru, molekulární filtr, který chrání mozek, ale zároveň brání průniku léčiv. Anti-amyloidové protilátky lecanemab a donanemab, registrované i v EU, musejí tuto bariéru překonat, a přesto podle
WashU zatím nebylo prokázáno, že by chránily mozkové buňky před odumíráním. V České republice jsou oba přípravky vedeny v systému SÚKL, ovšem bez stanovené úhrady.
Blokáda CXCR3 funguje na zcela odlišném principu. Protilátka operuje na periferii organismu, dorazí k hranici mozku, ale nepotřebuje pronikat dovnitř. Cílí na imunitní buňky ještě předtím, než vstoupí do centrálního nervového systému. Pro farmaceutický vývoj to představuje zásadní výhodu: periferní imunitní dráhy medicína ovládá z léčby autoimunitních onemocnění už desítky let.
Léky z roztroušené sklerózy jako kandidáti pro Alzheimera?
Holtzman sám naznačuje, že by stálo za to prověřit již existující imunomodulační přípravky používané u roztroušené sklerózy. V českém zdravotním systému jsou zavedeny hned tři takové molekuly ovlivňující migraci či funkci T lymfocytů: fingolimod, siponimod a natalizumab. Všechny mají za sebou roky klinického používání a známý bezpečnostní profil.
Jenže právě bezpečnost představuje hlavní brzdu překladu do praxe u starší populace s demencí. Natalizumab je spojen s rizikem progresivní multifokální leukoencefalopatie, vzácné, ale závažné mozkové infekce. Fingolimod nese kardiální a imunologická rizika. U samotného anti-CXCR3 přístupu lidská bezpečnostní data zatím neexistují.
Přesto je podle nás nejperspektivnější právě cesta takzvaného repurposingu, přehodnocení už schválených molekul pro novou indikaci. Obejde se bez let preklinického vývoje nové substance a může zkrátit cestu ke klinickým studiím. K 30. září 2026 ovšem žádná taková studie anti-CXCR3 u Alzheimerovy choroby veřejně ohlášena nebyla. Realistický horizont se pohybuje spíše v řádu let.
Co to znamená pro 176 tisíc Čechů žijících s demencí
Česká alzheimerovská společnost v roce 2025 odhaduje, že v Česku žije přes 176 tisíc lidí s demencí. Data
ÚZIS za rok 2020 uvádějí 68 120 osob s diagnostikovanou Alzheimerovou nemocí. Pokud by se imunitní přístup jednou osvědčil v klinických studiích, potenciální cílová skupina by čítala desítky tisíc pacientů, reálně ovšem jen užší podmnožinu v časnějších, přesně fenotypovaných stadiích.
Pro tuto populaci studie z WashU otevírá perspektivu, která dosud chyběla. Anti-amyloidová léčba míří na plaky, ale neřeší primární tauopatii, onemocnění, kde se tau hromadí bez přítomnosti amyloidu. Blokáda imunitní osy CXCL10/CXCR3 by mohla být relevantní pro obě skupiny, protože zasahuje mechanismus společný všem stavům, kde tau patologie vyvolává destruktivní imunitní odpověď.
Holtzmanův tým za tři roky zmapoval cestu od tau agregátů přes periferní lymfatické uzliny až k receptoru na povrchu T buněk a ukázal, že právě na této trase, daleko od samotného mozku, se dá neurodegeneraci účinně čelit. Zbývá ověřit, zda totéž platí i v lidském organismu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková