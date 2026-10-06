Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Mykolog radí: Při hledání hub se vždy prvně podívejte nahoru. Stromy vás navedou, kde houby hledat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když vstoupíte do lesa, váš první pohled by neměl směřovat k zemi. Zkušení sběrači hub vědí, že mnohem důležitější informaci získají pohledem nahoru – do korun stromů.
Mykolog radí: Při hledání hub se vždy prvně podívejte nahoru. Stromy vás navedou, kde houby hledat

Mykolog radí: Při hledání hub se vždy prvně podívejte nahoru. Stromy vás navedou, kde houby hledat

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:00

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Nostalgický test pozornosti: Poznáte, v čem je příklad 7 - (3x - 5) + 2(4x + 1) = 5x + 19 jiný než ostatní?
Nostalgický test pozornosti: Poznáte, v čem je příklad 7 - (3x - 5) + 2(4x + 1) = 5x + 19 jiný než ostatní?
Klasické radiátory mizí z Česka. Tato vychytávka vyhřeje místnost podobně jako slunce
Klasické radiátory mizí z Česka. Tato vychytávka vyhřeje místnost podobně jako slunce

Hladké panely na stěnách nebo stropu dokážou vytopit místnost bez tradičních topných těles. Fungují na...

Toto přidejte do vývaru hned ze začátku. Barvu i chuť povznesete o třídu výše
Toto přidejte do vývaru hned ze začátku. Barvu i chuť povznesete o třídu výše

Světlý vývar získá nádhernou barvu a jemně kořenitou chuť, když do něj na začátku vaření přidáte kurkumu....

Lidl by chtěl v Česku zavést vlastní mobilní síť. Ve světě drtí ostatní operátory
Lidl by chtěl v Česku zavést vlastní mobilní síť. Ve světě drtí ostatní operátory

Německý řetězec vstupuje do mobilních služeb ve velkém. S britským technologickým partnerem míří do...

Milovníci sněhu budou letos zklamaní. Sněžit má jen v jednom měsíci
Milovníci sněhu budou letos zklamaní. Sněžit má jen v jednom měsíci

Letošní zima bude podle dosavadních meteorologických modelů na sníh chudá. Výjimkou má být únor, kdy může...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.