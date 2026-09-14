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Muži vydělávají, ženský tenis počítá rezervy. Nedotažené spojení ATP s WTA se vrací jako bumerang

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Na kurtech prožívá ženský tenis jednu z nejpestřejších ér, v účetnictví se ale schyluje k bouři. Okruh WTA podle britského Telegraphu letos prodělá 23 milionů dolarů, a pokud se trend nezmění, může mu na podzim 2027 dojít hotovost.
Muži vydělávají, ženský tenis počítá rezervy. Nedotažené spojení ATP s WTA se vrací jako bumerang

Muži vydělávají, ženský tenis počítá rezervy. Nedotažené spojení ATP s WTA se vrací jako bumerang

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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