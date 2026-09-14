Muži vydělávají, ženský tenis počítá rezervy. Nedotažené spojení ATP s WTA se vrací jako bumerang

- WTA má podle Telegraphu na konci roku disponovat jen zhruba 15 miliony dolarů
- Provozní ztráta za rok 2026 se odhaduje na 23 milionů dolarů
- Při stejném tempu by se hospodaření na podzim 2027 dostalo do záporu
- Okruh přišel o saúdské peníze za Turnaj mistryň a v roce 2027 mu skončí i příjmy od fondu CVC
- Předsedkyni Valerii Camillovou podle zasvěcených čekají rozsáhlé škrty
Čísla, která se na obrazovkách neukazují
Zatímco se v New Yorku hraje US Open, za zavřenými dveřmi se na schůzkách WTA řešila mnohem méně příjemná témata. Reportér Telegraphu Simon Briggs přinesl projekce, podle nichž bude mít ženský okruh na konci roku k dispozici jen zhruba 15 milionů dolarů. Provozní ztráta za letošek má přitom dosáhnout 23 milionů.
O okamžitém bankrotu zatím řeč není. Pokud ale bude organizace ztrácet stejným tempem i v příštím roce, na podzim 2027 se její účty dostanou do červených čísel.
Řešení teď leží na stole předsedkyně WTA Valerie Camillové, která na konci roku 2025 vystřídala dlouholetého šéfa Steva Simona. Lidé z okolí organizace očekávají v nejbližších měsících výrazné škrty. Klíč k obratu vidí Camillová ve Spojených státech.
Rijád zavřel kohoutek
Velkou část letošního schodku způsobil předčasný konec tříleté smlouvy na pořádání Turnaje mistryň v Saúdské Arábii. Závěrečný turnaj sezony se místo Rijádu odehraje v listopadu v kalifornském Indian Wells. Přesun sice utišuje dlouhodobou kritiku kvůli lidským právům v Saúdské Arábii, WTA ale bude muset podnik z velké části financovat sama.
Další rána přijde příští rok. Okruh před třemi lety prodal pětinu své komerční divize investičnímu fondu CVC za 150 milionů dolarů, splácených po 30 milionech ročně. Tento příjem v roce 2027 skončí a velkorysá nabídka od nového investora se nečeká.
Fond CVC přitom zajímalo hlavně plánované komerční propojení s mužským okruhem ATP. Jednání ale uvázla na dělení peněz, protože mužský tenis podle zámořských médií generuje drtivou většinu společných příjmů.
Bohaté hvězdy, chudý okruh
Paradoxem krize je, kolik vydělávají samotné hráčky. Coco Gauffová a Naomi Ósakaová patří podle Forbesu mezi nejlépe placené sportovkyně světa, přičemž většinu příjmů jim nesou sponzoři. Britská tenistka Emma Raducanuová má se značkou Uniqlo údajně smlouvu na 2,6 milionu liber ročně. Filipínská tenistka Alexandra Ealaová přivedla k ženskému tenisu miliony nových fanoušků z jihovýchodní Asie.
Špička žebříčku ale tak mediálně zářivá není. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová, která se letos v březnu poprvé posunula na druhé místo, po US Open vystřídá na čele Arynu Sabalenkovou. Končí tak dlouhá vláda běloruské tenistky. Rybakinová ani její rivalka Jessica Pegulaová přitom nepatří k marketingovým tahákům formátu Gauffové.
V listopadu se osm nejlepších hráček sezony sejde v kalifornské poušti. Tentokrát za prémie, které si WTA musí z velké části zaplatit sama.