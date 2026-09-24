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Muži soutěží v kategorii vymyšlené pro ženy: Men's Wellness rozdělilo kulturistiku a IFBB ho odmítlo přijmout

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Na pódiu jedné brazilské soutěže se objevili muži v divizi, která je v kulturistice vyhrazená ženám. Krátké video z Roraima Classic se rozšířilo po sítích a spor o to, jak má vypadat mužské tělo na soutěžním pódiu, se vede dodnes.
Muži soutěží v kategorii vymyšlené pro ženy: Men's Wellness rozdělilo kulturistiku a IFBB ho odmítlo přijmout

Muži soutěží v kategorii vymyšlené pro ženy: Men's Wellness rozdělilo kulturistiku a IFBB ho odmítlo přijmout

Zdroj: Foto: U.S. Army photo by Sgt. Kyle Larsen - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

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