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Muž zkolaboval v metru. Měl štěstí, že s ním jeli lékařka, strážník a policista

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Poklidné nedělní ráno se proměnilo drama pro cestující v metru na lince C. V jednom vagonu tam zkolaboval senior a o jeho život začali bojovat ostatní lidé. Měl neuvěřitelné štěstí, resuscitovala ho totiž kardioložka, policista a strážník.
Muž zkolaboval v metru. Měl štěstí, že s ním jeli lékařka, strážník a policista

Muž zkolaboval v metru. Měl štěstí, že s ním jeli lékařka, strážník a policista

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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