Muž zkolaboval v metru. Měl štěstí, že s ním jeli lékařka, strážník a policistaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž zkolaboval v metru. Měl štěstí, že s ním jeli lékařka, strážník a policista
Pražský magistrát začne připravovat projekt rekonstrukce azylového domu pro lidi bez domova v Tusarově...
Pražští policisté hledají muže, kterého potřebují vyslechnout v souvislosti s poničením tří kostky s...
Čekání je u konce, v úterý 22. září se po téměř dvou letech cestující znovu svezou lanovkou na Petřín. Čeká...
Vendula Tmejová a Zdeněk Rychtář z pražského dopravního podniku zvítězili na evropském šampionátu v řízení...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →