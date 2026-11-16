Muž zemřel při požáru domu na Bruntálsku. Zkolaboval, když se snažil uhasit oheň sám

Muž zemřel při požáru domu na Bruntálsku. Zkolaboval, když se snažil uhasit oheň sámPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 16.11.2026 09:00
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