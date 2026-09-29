Muž zakopnul na louce o špičku kamene. Vykopal polodrahokam o váze 3,2 kg, který tam desítky let ukrývala zvětralá čedičová láva

Pes mezitím spokojeně honil míček, zatímco jeho páníček klackem a holýma rukama odhrabával vrstvu za vrstvou. Celá operace zabrala hodinu. Výsledek? Mohutný kus polodrahokamu, který teď odpočívá ve vodní lázni a čeká na odborné ošetření.
Jak vzniká achát ukrytý v sopečné hornině
Aby člověk pochopil, proč může uprostřed pastviny zakopnout o polodrahokam, musí se vrátit o stovky milionů let zpátky. V prvohorách, v období permu, pokrývaly dnešní Podkrkonoší mohutné lávové proudy. Jak roztavená hornina chladla, unikaly z ní plyny a zanechávaly po sobě drobné i velké dutiny. Právě ty se staly kolébkou achátů.
Do dutin postupně pronikala voda nasycená oxidem křemičitým. Minerály se srážely na stěnách a vrstvu po vrstvě rostly směrem do středu, jako letokruhy stromu, jen v kameni. Střídání jemnějšího chalcedonu a hrubšího křemene spolu se stopovými prvky, jako je železo nebo mangan, dalo achátům jejich charakteristické barevné páskování. Podle výzkumníků z Penn State University právě proměny rychlosti a typu krystalizace rozhodují o tom, zda bude kresba jemná, dramatická, nebo téměř jednobarevná.
Hostitelská hornina, v české geologii označovaná jako melafyr nebo mandlovec, je přitom mnohem měkčí než samotný achát. Postupně zvětrává, rozpadá se, odnáší ji déšť i mráz. Achát zůstává. Trpělivě čeká pod drnem, dokud ho eroze, kopyto krávy nebo náhodný krok člověka se psem nevynese na světlo.
Podkrkonoší: kraj, kde se po achátech chodí už staletí
České Podkrkonoší patří k nejznámějším evropským oblastem s výskytem achátů. Česká geologická služba eviduje desítky lokalit, kde permské vulkanity skrývají dutiny vyplněné chalcedonem, achátem, jaspisem i ametystem. Nejslavnější z nich je Kozákov v Českém ráji, ale polodrahokamy se nacházejí i u Semil, Studence, Železnice, Doubravice, Kozlova nebo České Proseče.
Tradice sběru sahá hluboko do minulosti. Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace datuje nejstarší zprávy o těžbě polodrahokamů v regionu až do 14. století, do doby Karla IV. Muzeum Českého ráje v Turnově pak ve svých sbírkách uchovává acháty z Kozákova, Doubravice, Železnice i Frýdštejna, každý s vlastní kresbou a vlastním příběhem vzniku.
Expozice drahých kamenů v Nové Pace dokonce vystavuje gigantické geody z lomu Hvězda, takže kus o hmotnosti 3,2 kilogramu rozhodně nepředstavuje absolutní regionální rekord. Jenže tady je podstatný kontext: muzejní exponáty pocházejí z cílené těžby v lomech, kde geologové přesně vědí, kam kopat. Narazit na tak robustní achát při běžné procházce se psem, to je kategorie, ve které tři kilogramy působí jako malý zázrak.
Komu vlastně patří kámen z cizí louky
Radost z nálezu může zkalit jedna nepříjemná otázka: kdo je jeho právoplatným vlastníkem? Pokud nálezce kopal na cizím pozemku, situace se řídí občanským zákoníkem. Ten u skryté věci s nejasným vlastníkem ukládá povinnost oznámit nález vlastníkovi pozemku a příslušné obci. Nedohodnou-li se strany jinak, věc připadá majiteli pozemku, který nálezci vyplatí polovinu její ceny.
Ve zvláště chráněných územích platí navíc přísnější pravidla. Votrubcův lom na Kozákově je například národní přírodní památkou v rámci CHKO a jakékoli zásahy do terénu tam podléhají omezením zákona o ochraně přírody a krajiny. Anonymní soukromá pastvina má pochopitelně jiný režim, ale i tam je rozumné oslovit majitele pozemku dřív, než se nálezce pochlubí na sociálních sítích.
Jak poznat polodrahokam pod nohama a co s ním dál
Rozpoznat achát v terénu vyžaduje trochu cviku a hodně štěstí. Nadějné jsou především oblasti s vulkanickými horninami, tam, kde geologické mapy ukazují permské melafyry a mandlovce. Podezřelý kus bývá nápadně hutný, po navlhčení odhalí hladší, voskovitý povrch a občas i jemný průsvit na hranách. Definitivní potvrzení ale přinese až řez nebo odborné posouzení.
Nálezce z louky zvolil správný první krok: kámen ponořil do vody, aby se šetrně zbavil nánosů hlíny a organických zbytků. Agresivní chemie nebo hrubý mechanický zásah by mohly poškodit povrch i případné přidružené minerální výplně. Pro další čištění, určení a případné ocenění dávají smysl dvě regionální instituce: Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace a Muzeum Českého ráje v Turnově. Kdo by chtěl certifikát s komerční hodnotou, může se obrátit na Českou gemologickou laboratoř.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková