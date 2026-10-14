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Muž z Přerova přišel během jednoho telefonátu o 135 000 Kč. Toto je mechanismus, kterým podvodníci útočí

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Dvaadvacetiletý muž z Přerova ztratil během jediného telefonátu celé své úspory. Podvodníci nepotřebovali virus ani heslo; stačil strach, důvěra a pár minut času.
Muž z Přerova přišel během jednoho telefonátu o 135 000 Kč. Toto je mechanismus, kterým podvodníci útočí

Muž z Přerova přišel během jednoho telefonátu o 135 000 Kč. Toto je mechanismus, kterým podvodníci útočí

Zdroj: pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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