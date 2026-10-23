Muž z Olomoucka otrávil kolegu a plánoval vraždy bezdomovců, soud mu dal 24 let a detenci

Olomoucký krajský soud poslal osmačtyřicetiletého muže na 24 let za mříže a nařídil mu zároveň zabezpečovací detenci. Jiří Kudlička byl uznán vinným z vraždy, pokusu o vraždu a její přípravy. Znalci jej označili za osobu nebezpečnou pro společnost s prakticky nulovou šancí na resocializaci.
Případ začal ve druhé polovině roku 2023, kdy muž podle obžaloby umístil do společně užívané lednice ve šternberské zbrojovce Excalibur Army lahev s limonádou obsahující chladicí kapalinu. Nápoj si o několik měsíců později dali dva spolupracovníci. Jeden z nich zemřel, druhý utrpěl těžké poškození ledvin. Sám Kudlička po zadržení tvrdil, že chtěl jen odhalit kolegu, jenž mu z lednice kradl jídlo. Vše ale později popřel.
V květnu 2025 pak podle spisu rozmístil na různých místech v Olomouci nápoje otrávené jedem na krysy, olovem nebo morfinem, jejichž cílem měli být lidé bez domova. Nástrahy se podařilo zajistit včas a k žádné další otravě nedošlo. Třetí trestný čin, příprava vraždy, se váže ke shromažďování chemikálií určených k výrobě výbušnin. Ty byly nalezeny při domovní prohlídce a odborníci potvrdili, že případná detonace by měla fatální následky. Výbušný systém si podle obžaloby připravoval pro případ policejního zásahu.
Obhajoba po celou dobu procesu odmítala tvrzení, že by muž usiloval o něčí smrt, a zpochybňovala rovněž důkazy týkající se výbušnin. Obhájce v závěrečné řeči nastolil otázku příčetnosti obžalovaného. Znalci se ale shodli na opaku, Kudlička jednal příčetně a jeho pohnutky byly racionální, nikoli bludné. Trpí smíšenou poruchou osobnosti, přičemž spouštěčem jeho jednání byl podle odborníků dlouhodobý pocit příkoří a snaha brát spravedlnost do vlastních rukou.
Policie se mužem začala zabývat původně kvůli žhářství. Od února loňského roku zapaloval v okolí Olomouce a později i na Bruntálsku, celkem ve třech vlnách zapálil přibližně dvě desítky požárů. Tímto případem se již začal zabývat bruntálský soud. O závažnějších zločinech se vyšetřovatelé dozvěděli z jeho e-mailové komunikace. Zadržen byl loni v květnu. V minulosti byl odsouzen za týrání zvířat a pytláctví.
Soud kromě výjimečného trestu vyhověl návrhu žalobce na uložení zabezpečovací detence, která nastoupí po výkonu odnětí svobody.
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