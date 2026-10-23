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Muž z Olomoucka otrávil kolegu a plánoval vraždy bezdomovců, soud mu dal 24 let a detenci

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Dennívýzva
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Olomoucký krajský soud poslal osmačtyřicetiletého muže na 24 let za mříže a nařídil mu zároveň zabezpečovací detenci. Jiří Kudlička byl uznán vinným z vraždy,…
soud pix

soud pix

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 07:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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