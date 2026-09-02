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Muž vyhrožoval na Úřadu práce v Olomouci střelbou. Dožadoval se sociálních dávek

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Dramatickou situaci řešila zaměstnankyně Úřadu práce v Olomouci, muž dožadující se sociálních dávek zde vyhrožoval střelbou. Žena zalarmovala policii, která muže za chvíli dopadla. Hrozí mu tři roky vězení.
Muž vyhrožoval na Úřadu práce v Olomouci střelbou. Dožadoval se sociálních dávek

Muž vyhrožoval na Úřadu práce v Olomouci střelbou. Dožadoval se sociálních dávek

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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