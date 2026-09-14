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Muž ve vlaku šel telefonovat mimo kupé a zloděj mu sebral peněženku i s doklady

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To, že nepozornost se nevyplácí, zjistil v pátek 11. září sedmapadesátiletý muž, který ve večerních hodinách cestoval vlakem. Zatím neznámý zloděj využil nestřežené chvíle a tohoto muže přímo ve vlaku okradl.
Muž ve vlaku šel telefonovat mimo kupé a zloděj mu sebral peněženku i s doklady

Muž ve vlaku šel telefonovat mimo kupé a zloděj mu sebral peněženku i s doklady

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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