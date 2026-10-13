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Muž ve Frýdku-Místku spadl z balkonu. Chirurgický zákrok potřeboval už na místě

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V pondělí po půlnoci došlo k pádu mladého muže z balkonu v přibližně desetimetrové výšce. Při pádu utrpěl těžká poranění hrudníku a hlavy. Záchranáři ho museli na místě dokonce chirurgicky ošetřit. Ve stavu přímého ohrožení života potom vrtulníkem letěl do Fakultní nemocnice Ostrava.
Muž ve Frýdku-Místku spadl z balkonu. Chirurgický zákrok potřeboval už na místě

Muž ve Frýdku-Místku spadl z balkonu. Chirurgický zákrok potřeboval už na místě

Zdroj: Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 05:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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