Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Muž v Třešti dlouhodobě okrádal svou matku. Z účtu jí vybral přes 130 tisíc korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
O téměř 150 tisíc korun postupně okradl padesátiletý muž svou matku. K případu, který nyní šetří policie, došlo v Třešti na Jihlavsku. Peníze muž čerpal dlouhodobě, a to z jejího bankovního účtu.
Muž v Třešti dlouhodobě okrádal svou matku. Z účtu jí vybral přes 130 tisíc korun

Muž v Třešti dlouhodobě okrádal svou matku. Z účtu jí vybral přes 130 tisíc korun

Zdroj: Denisa Albaniová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:05

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Odstavený kamion lze v mlze snadno přehlédnout. Na D1 kvůli tomu v noci padaly pokuty
Odstavený kamion lze v mlze snadno přehlédnout. Na D1 kvůli tomu v noci padaly pokuty
Do domu ve Žďáru se vloupal zloděj, vyrušil ho majitel. Poznáte dvojici na fotkách?
Do domu ve Žďáru se vloupal zloděj, vyrušil ho majitel. Poznáte dvojici na fotkách?

Žďárští policisté pátrají po dvou mužích, kteří by mohli přispět k objasnění pokusu vloupání do rodinného...

Rodáci z Vysočiny: Pohádkový Metůdek Oldřich Navrátil má v Třebíči chalupu i hrob
Rodáci z Vysočiny: Pohádkový Metůdek Oldřich Navrátil má v Třebíči chalupu i hrob

Město Třebíč má na svém seznamu řadu slavných rodáků. Jedním z nich je divadelní a televizní herec Oldřich...

Halloween v Kostelci. Nahlédněte do domu, který střeží šašci, kostlivci a černí andělé
Halloween v Kostelci. Nahlédněte do domu, který střeží šašci, kostlivci a černí andělé

Halloween se blíží, a na to zareagovali obyvatelé jednoho z domů v Kostelci u Jihlavy. Jako vloni na...

ANKETA: Jihlavský dopravní podnik má nové trolejbusy, je na špičce v republice
ANKETA: Jihlavský dopravní podnik má nové trolejbusy, je na špičce v republice

Dalších šest nových parciálních trolejbusů aktuálně přijelo do Jihlavy. Ještě šest standardních dorazí...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.