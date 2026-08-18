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Muž ukradl vystavený telefon. I když houkal alarm, odešel naprosto v klidu

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Dennívýzva
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Pražští policisté pátrají po zloději, který na Zličíně ukradl vystavený mobil. Zřejmě to nedělal poprvé, když totiž spustil alarm, nepanikařil, ale v klidu odešel.
Neznáte ho?

Neznáte ho?

Zdroj: Pražská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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