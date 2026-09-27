Muž si z lesa přinesl koťátko v domnění, že je domácí. DNA 38 šelem později ukázala, že šlo o druh, který věda dosud neznala

Teprve když se zvíře dostalo do útulku Senda Verde, začala bioložka Paola Nogales-Ascarrunzová tušit, že tady něco nesedí. O devět let později studie v časopise Current Biology potvrdila: samec přezdívaný Tigrino patří k druhu, který věda dosud formálně neznala. Jmenuje se
Leopardus tilcayo a jeho popis představuje první rozpoznání nového žijícího druhu kočkovité šelmy od roku 1923. Jak podivné kotě z útulku přivedlo vědce k přepisování učebnic
Nogales-Ascarrunzová si Tigrina poprvé prohlédla v útulku a zarazila ji velikost rozet na srsti. V roce 2019, při sestavování bolivijského atlasu koček, porovnala fotografie zvířete s referenčními snímky tygřích koček z Brazílie. Kresba neodpovídala. Rozety byly širší, nepravidelnější, kontrast srsti nižší, ocas plnější. Jenže morfologie sama o sobě u kryptických druhů, malých, plachých, vizuálně si blízkých šelem, nestačí. Aby podezření obstálo, musela přijít genomika.
Mezinárodní tým vedený Jonasem Lescroartem z Antverpské univerzity proto shromáždil 38 kompletních genomů. Šestadvacet z nich pocházelo od různých evolučních jednotek sporného komplexu tygřích koček, dalších osm vědci získali z muzejních exemplářů, aby pokryli historické i geografické mezery včetně typové lokality
L. tigrinus v Guayanském štítu. Výsledek překvapil i samotné autory: dosavadní komplex tygřích koček netvoří jeden či dva taxony, ale pět odlišných druhů. Mezi nimi právě Leopardus tilcayo a navíc peruánský poddruh Leopardus tigrinus antisuyo. Pět druhů místo dvou: co prozradilo 38 genomů o jihoamerických tygřích kočkách
Klíčový nález studie publikované 17. září 2026 v
National Geographic spočívá v tom, že tilcayo se od nejbližších příbuzných oddělil přibližně před 1,4 milionu let, v období raného pleistocénu, kdy izolace horských a mlžných lesů na východním svahu And mohla dlouhodobě udržovat oddělenou evoluční linii. Lescroartova březnová doktorská práce na Antverpské univerzitě přitom už dříve naznačovala existenci dalších dosud nepopsaných linií v rámci rodu Leopardus.
Jak tilcayo vypadá vedle svých příbuzných?
Znak L. tilcayo L. pardinoides L. tigrinus L. guttulus Rozety na bocích široké, nepravidelné kontrastnější, pravidelnější menší, pravidelnější menší, homogennější Srst kratší, nižší kontrast delší, výraznější kontrast střední střední, vyšší kontrast hřbetu Ocas plnější, nepravidelné skvrny huňatější, široké pásy kratší relativně kratší
Rozdíly jsou v terénu sotva postřehnutelné. Právě proto klasická taxonomie, opřená o hrstku muzejních kůží a terénních pozorování, tilcayo po staletí schovávala uvnitř široce pojaté
Leopardus tigrinus. Místní obyvatelé přitom zvíře znali a pojmenovali ho, „tilcayo“ pochází z jejich slovníku. Věda potřebovala genomiku, aby dohnala to, co komunity v Yungas věděly dávno.
VIDEO Jediný známý jedinec v péči člověka a otazníky kolem přežití druhu
Tigrino dnes žije v bolivijském útulku
Senda Verde a slouží jako holotyp, referenční exemplář nového druhu. Měří zhruba 46 centimetrů bez ocasu a váží kolem 1,4 kilogramu, tedy méně než průměrná domácí kočka. Druhý doložený živý jedinec, samice zachráněná po útoku místních, byla po ošetření vypuštěna zpět do přírody.
Dva potvrzení jedinci pochopitelně neznamenají, že druh čítá pouhé dva kusy. Znamenají ale, že terénních dat je kriticky málo. Početnost tilcayo vědci zatím neumějí odhadnout. Pravděpodobné hrozby lze přebírat z komplexu tygřích koček obecně: odlesňování, fragmentace biotopů, nelegální odchyt, nemoci přenášené psy. Lescroart upozorňuje, že po rozdělení širokých taxonů mohou jednotlivé linie spadnout do vyšší kategorie ohrožení; druh dosud vedený jako „zranitelný“ pod jednou etiketou může po samostatném hodnocení skončit jako „ohrožený“.
Skrytá rozmanitost i u „prozkoumaných“ savců: co objev znamená pro budoucnost
Podle ekologa Jamese Sandersona i širší fylogenetické práce tilcayo zdaleka nepředstavuje osamělý úkaz. Stejné genomické metody mohou odhalit další dosud nepopsané druhy malých koček v Africe a Asii.
Cat Specialist Group už dnes připouští, že středoamerická linie severní tygří kočky může představovat samostatný druh. A u margaye, příbuzného, kterého chovají české zoologické zahrady v Brně a Jihlavě, existují tři fylogeografické skupiny, byť formální rozštěpení na nové druhy zatím nikdo neprovedl. Kočku slaništní, další druh rodu Leopardus, najdete v Zoo Praha i v Jihlavě.
Objev tilcayo tak otevírá znepokojivou otázku: kolik dalších evolučních linií se skrývá pod jedním latinským jménem? U skupiny savců, kterou většina lidí považuje za důkladně prozkoumanou, stačilo porovnat genomy a vypadlo pět druhů místo dvou. Pokud tato logika platí šířeji, a Lescroartova práce naznačuje, že platí, pak ochranářské strategie postavené na zastaralé taxonomii chrání přízraky místo skutečných populací.
Co dělat, když v přírodě narazíte na neznámé zvíře
Příběh Tigrina začal tím, že ho někdo odnesl domů. Dnes víme, že šlo o holotyp nového druhu, a že rok strávený v domácnosti mohl zvíře ohrozit. Obecné pravidlo formulované americkou Službou pro ryby a divokou přírodu zní jasně: nemanipulovat, neodnášet, zhodnotit zjevná zranění a volat odborníky. V českém prostředí to znamená kontaktovat záchrannou stanici pro volně žijící živočichy nebo místní správu chráněné krajinné oblasti. Teprve po domluvě s profesionálem řešit případný transport.
Muž z Yungas jednal v dobré víře. Výsledkem ale mohla být stejně snadno ztráta jediného známého exempláře druhu, o jehož existenci věda neměla tušení.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková