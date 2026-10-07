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Muž si nechal 14 milionů, které mu omylem poslala nemocnice. Půjde na 5 let do vězení

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Dennívýzva
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Podnikatel Jiří Benáčan si odpyká pět let vězení za to, že si nechal 14 milionů korun, které mu omylem zaslala pražská vinohradská nemocnice. Původní trest za podvod mu dnes o rok snížil odvolací vrchní soud.
Muž si nechal 14 milionů, které mu omylem poslala nemocnice. Půjde na 5 let do vězení

Muž si nechal 14 milionů, které mu omylem poslala nemocnice. Půjde na 5 let do vězení

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 13:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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