Muž s cejchem smrti: Seagal tvrdil, že je imunní proti uškrcení. Kaskadér ho podle svědka přivedl do bezvědomí

Muž s cejchem smrti, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. FTV Prima Muž s cejchem smrti, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. FTV Prima Muž s cejchem smrti, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. FTV Prima Muž s cejchem smrti, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. FTV Prima Muž s cejchem smrti, FOTO: Twentieth Century-Fox / distr. FTV Prima
Bývalý policista Hatcher touží po klidu, rodinná idyla se ovšem rychle rozplyne. Když se jeho sestra s neteří stanou terčem jamajského drogového gangu, rozhodne se pro nekompromisní boj. Natáčení akčního snímku Muž s cejchem smrti provázely spory o přízvuk a nečekané situace s kaskadéry. Steven Seagal si navíc prosazoval své požadavky poměrně netradičními metodami. Zkušenosti losangeleské policie formovaly příběh
Bývalý policista John Hatcher se po smrti svého parťáka rozhodne odejít do výslužby. Zpátky do akce ho donutí až útok na jeho sestru Melissu a neteř Tracy. Terčem se staly kvůli Hatcherovu sporu s jamajským zločincem jménem Screwface.
Scenáristé Michael Grais a Mark Victor získali námět k příběhu z novinové zprávy o jamajských ganzích rozšiřujících svůj vliv do amerických předměstí. Pro získání autentických informací tvůrci absolvovali jízdy s losangeleskou policií a setkali se s jedním z největších drogových bossů na Jamajce. Přestože se část příběhu odehrává v Karibiku,
natočil všechny své scény výhradně na území Spojených států amerických. Steven Seagal Falešný karibský původ zajistil herci roli
Do role jamajského policisty Charlese tvůrci zvažovali několik kandidátů. Steven Seagal vyřadil všechny americké herce tmavé pleti, jelikož se mu nelíbil jejich falešný karibský přízvuk. Herec Tom Wright o tomto postoji věděl, proto se na casting dostavil s dokonale naučenou jamajskou intonací a předstíral tamní původ. Představitele hlavní role svým výkonem přesvědčil a prostor ve filmu skutečně dostal.
Falešnou identitu si Wright udržel po celou dobu produkce. Ke svému skutečnému původu ze státu New Jersey se přiznal až poslední den natáčení. Seagal po tomto odhalení neřekl jediné slovo, otočil se, odešel a do konce života už s Wrightem nepromluvil.
Studio požadovalo silnějšího soupeře pro závěrečný souboj
Hlavní zápornou postavu ztvárnil Basil Wallace, který má ve skutečnosti karibské kořeny. Zločinec Screwface získal své jméno podle písně zpěváka Boba Marleyho. Zástupci studia Fox vyžadovali, aby postava působila jako reálné nebezpečí a v závěrečném souboji Hatchera téměř přemohla.
Producenti tak reagovali na předchozí Seagalovy snímky, ve kterých se bitky zdály příliš jednostranné a chybělo jim napětí. Basil Wallace kvůli postavě přibral necelých patnáct kilogramů, aby vedle vysokého Seagala vypadal dostatečně mohutně. K přesvědčivému provedení akčních scén přispěla i zvolená výzbroj, hlavní hrdina používá drahý model samonabíjecí pistole Federal Ordnance s přesným lícováním.
Odmítnutí prázdninové košile
Hlavní hvězda měla na oddělení kostýmů velmi specifické nároky. Součástí hercovy smlouvy byl požadavek na nošení vyšívané košile s motivem draka, kterou si pořídil na dovolené. Režisér Dwight H. Little se snažil vysvětlit nepatřičnost oděvu k postavě, herec však odmítnutí podmiňoval tím, že roli odehraje pouze se zmateným výrazem místo hněvu. Režisér nakonec ustoupil.
Seagal vtiskl snímku několik dalších osobních prvků. Zločinec Screwface používá k voodoo rituálu tři reálné hercovy fotografie, přičemž první pochází z jeho deseti let a druhá z období studia v Japonsku. Herec se podílel také na hudební složce. V jamajském klubu zazní píseň John Crow, kterou Seagal napsal a sám nazpíval po boku reggae zpěváka Jimmyho Cliffa.
Koordinátor kaskadérů vyzkoušel obranu proti uškrcení
Během produkce došlo k incidentu s kaskadérem Genem LeBellem. Seagal na place prohlašoval, že díky výcviku v aikidu je imunní vůči chvatům vedoucím k bezvědomí. Kaskadérský koordinátor LeBell mu nabídl možnost toto tvrzení prakticky vyzkoušet. Podle svědectví kaskadéra Stevena Lamberta příslušný chvat po Seagalově souhlasu proběhl a herec skutečně ztratil vědomí.
Seagal událost později v médiích striktně popíral a označil LeBella za lháře. Lambert ve své výpovědi potvrdil ztrátu vědomí, současně ale vyvrátil dříve šířené historky o tom, že by se hlavní hvězda při chvatu pomočila.
Snímek Muž s cejchem smrti vysílá Prima MAX 29. září ve 22:25. Reprízu stanice uvede 1. října v 0 hodin a 50 minut.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).