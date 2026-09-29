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Muž přišel v roce 1999 na úřad s ruským granátem a vytáhl pojistku. S vyjednavači komunikoval dlouhých čtrnáct hodin

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V dubnu 1999 obsadil městský úřad na Svitavsku muž s ruským obranným granátem v ruce. Policejní vyjednavači situaci na chodbě řešili čtrnáct hodin.
Ruský granát F1

Ruský granát F1

Zdroj: FOTO:Samo8383, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.09.2026 13:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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