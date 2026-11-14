Muž přišel při podvodu o téměř 90 tisíc korun. Policisté pátrají po muži na fotografiích

Muž přišel při podvodu o téměř 90 tisíc korun. Policisté pátrají po muži na fotografiíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podvodníci_Plzeňsko
Článek byl publikován 14.11.2026 10:22
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