Muž na drátě: Bartoška oblékl svetr po majoru Zemanovi, jeho filmového parťáka museli předabovat

Kriminální příběh z poloviny osmdesátých let sleduje následky jednoho špatného rozhodnutí. V hlavních rolích snímku Muž na drátě excelují Jiří Bartoška a Boris Rösner, které spojuje víc než jen přátelství jejich postav. Filmové natáčení provázela překvapivá recyklace kostýmů i hudební stopa muzikanta Deža Ursinyho.
Z obyčejného svářeče štvancem
Svářeč Evžen Macík, kterého hraje Jiří Bartoška, čeká na svou milenku Marii v podání Helgy Čočkové. Zcela nečekaně se stane svědkem bankovní loupeže. Prchající lupič Jan Horský, jehož ztvárnil Josef Velda, na schodech uklouzne a upustí kufřík, ve kterém se ukrývá půl milionu korun. Evžen peníze sebere a odjede s nimi domů.
Obnos následně rozdělí, část uschová do lékárničky v koupelně a zbytek ukryje v úschovně zavazadel na nádraží. Okradený pachatel však o svůj lup nehodlá přijít. Začne svářeči telefonovat, tajně mu prohledá byt a posléze hrozí smrtí přímo Marii.
Vystrašený hlavní hrdina kontaktuje Bezpečnost. Vyšetřování případu se věnuje kapitán Richter s tváří Františka Němce a podporučík Bajgar, kterého hraje Vladimír Černý. Snímek s kriminální zápletkou se stal scenáristickým debutem Martina Bezoušky.
Recyklovaný svetr z barrandovského fundusu
Hlavní hrdina nosí výrazný bílo-černý vzorovaný svetr, který filmaři využili hned v několika předchozích televizních a filmových projektech. Oblékl ho například Vladimír Brabec jako major Zeman v epizodě Tatranské pastorále. V kriminálce Osud jménem Kamila z roku 1974 ho nosil herec Jiří Klem.
Recyklace tohoto konkrétního kusu kostýmu zašla ve snímku Muž na drátě velmi daleko. Stejný pletený svetr zde totiž postupně nosí Jiří Bartoška i Boris Rösner v roli mistra učňů Jardy. Při natáčení také došlo k úpravě zvuku u jedné z vyšetřovatelských postav. Vladimíra Černého musel v postprodukci namluvit herec Zdeněk Dušek.
Pražské lokace a hudební kulisa
Štáb pod vedením režiséra Júlia Matuly natáčel v Kobylisích a pro postavy vybral reálná pražská bydliště. Byt Evžena Macíka se nachází v Gotthardské ulici přímo u brány do pražské Stromovky. Tento konkrétní vchod do parku je v několika filmových záběrech jasně vidět.
Milenka Marie bydlí v panelovém domě v Bohnicích na adrese Hlivická 418. Pozorní diváci si mohou všimnout také plakátu country skupiny KTO, který visí na stěně u schodů do baru. Atmosféru Evženova bytu následně dokresluje hudba slovenského hudebníka Deža Ursinyho, jehož píseň Summer People zde v průběhu děje několikrát zazní.
Mrtvý na střeše a odkaz v další komedii
Příběh vyvrcholí divokou přestřelkou na střeše, ze které lupič Horský spadne dolů na ulici a zabije se. Jde o jediné úmrtí v celém filmu. Evženovi však nadále vyhrožuje neznámý hlas z magnetofonové pásky, který zmíní i jeho čtyřletou dceru. Hlavní hrdina se proto vydá na chatu za svou manželkou Evou, již ztvárnila Stanislava Bartošová, stavení je ovšem prázdné.
Pod tímto tlakem se svářeč přizná podporučíkovi Bajgarovi, který ho z krádeže stejně již několik dní podezříval. Neznámý hlas v telefonu následně nařídí Macíkovi, aby uložil peníze na toaletě ve známé vinárně. Po dlouhém čekání se ukáže, že utajeným volajícím byl celou dobu mistr učňů Jarda.
Svého přítele chtěl touto taktikou donutit peníze vrátit a uchránit ho před možnými následky nerozvážného činu. Jarda však vůbec netušil, že se Evžen už kriminalistům plně doznal, a příslušníci Bezpečnosti ho proto odvezou k výslechu.
Kriminálka na sebe po premiéře v květnu 1986 neobvykle upozornila v dalším československém snímku. Ve sci-fi komedii Kam doskáče ranní ptáče běží film Muž na drátě přímo v televizi. Na obrazovce se konkrétně objeví scéna ze šatny, kde Jarda z legrace přiloží Evženovi k zádům maketu revolveru.
Českou kriminálku Muž na drátě vysílá Televize Seznam 29. září ve 20:10 a v repríze o den později od 22:05.
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