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Muž na drátě: Bartoška oblékl svetr po majoru Zemanovi, jeho filmového parťáka museli předabovat

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Kriminální snímek Muž na drátě s Jiřím Bartoškou provázela zajímavá recyklace kostýmů i nutnost předabování jedné postavy. Známe přesné pražské lokace.
Muž na drátě

Muž na drátě

Zdroj: FOTO:Miroslav Jirsa / distr. TV Seznam
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.09.2026 16:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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