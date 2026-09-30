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Muž mladíkovi na Staroměstské zlomil nos, pátrá po něm policie

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Dennívýzva
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Policisté pátrají po muži, který v centru Prahy napadl mladíka. Po hádce na zastávce Staroměstská mu dal pěstí a zlomil mu nos. Policii se mohou ozvat svědci i řidiči se záznamem z palubních kamer.
Muž mladíkovi na Staroměstské zlomil nos, pátrá po něm policie

Muž mladíkovi na Staroměstské zlomil nos, pátrá po něm policie

Zdroj: Eva Hradilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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