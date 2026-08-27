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Muž, který zmizel: jak John List dokázal vymazat vlastní rodinu… a začít nový životČlánek je určen pro osoby starší 18 let

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Na první pohled působil jako obyčejný muž, který má svůj život pevně v rukou. Jenže za touhle fasádou se pomalu rodilo rozhodnutí, které mělo navždy změnit několik lidských osudů. Příběh Johna Lista ukazuje, že to nejděsivější zlo často nevzniká z chaosu, ale z klidného přesvědčení, že děláme správnou věc.
Muž, který zmizel: jak John List dokázal vymazat vlastní rodinu… a začít nový život

Muž, který zmizel: jak John List dokázal vymazat vlastní rodinu… a začít nový život

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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