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Muž, který se prohlásil císařem USA a rozpustil Kongres. Amerika ho neposlouchala, San Francisco ho milovalo

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Spojené státy nikdy neměly císaře. Přesto se v roce 1859 objevil muž, který tuto funkci sám sobě přidělil, začal vydávat panovnické dekrety a nakonec se rozhodl zrušit americký Kongres. Joshua Norton neměl armádu ani skutečnou politickou moc. Měl ale něco jiného: schopnost proměnit vlastní výstřednost v jednu z nejslavnějších legend San Franciska.
Muž, který se prohlásil císařem USA a rozpustil Kongres. Amerika ho neposlouchala, San Francisco ho milovalo

Muž, který se prohlásil císařem USA a rozpustil Kongres. Amerika ho neposlouchala, San Francisco ho milovalo

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 17:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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