Muž, který rozbil mýtus Manchesteru City, má nový terč. Tentokrát míří na šéfa FIFA

- Rui Pinto, tvůrce Football Leaks, ve středu obvinil šéfa FIFA Gianniho Infantina, že v roce 2014 pomohl Manchesteru City i PSG vyhnout se tvrdšímu trestu.
- Infantino měl podle Pinta jako generální sekretář UEFA zneužít pravomoc, sdílet důvěrné dokumenty a obejít vyšetřovací komoru.
- Oba kluby tehdy dostaly pokutu 60 milionů eur a 40 milionů z ní se jim mělo vrátit.
- Infantino se už v roce 2018 hájil tím, že jako generální sekretář hledal řešení.
- Obvinění přichází pár dní poté, co Premier League uznala City vinným ve 114 ze 115 bodů.
Muž, který otevřel trezor
Sedmatřicetiletý Portugalec Rui Pinto stojí za projektem Football Leaks, který vynesl na světlo desítky milionů dokumentů z fotbalového zákulisí. Právě jeho úniky spustily vyšetřování UEFA a později i Premier League, která Manchester City v únoru 2023 obvinila ze 115 porušení finančních pravidel. Před pár dny přišel verdikt, podle kterého je City oficiálně vinen ve 114 ze 115 bodů.
Pinto přitom sám čistý štít nemá. Portugalský soud ho uznal vinným mimo jiné z neoprávněného vniknutí do počítačových systémů a z pokusu o vydírání. Jeho středeční příspěvek na síti X přesto nasbíral přes tři miliony zobrazení
Pokuta s vratkou
„Už v roce 2014 tu byl muž, který o nesrovnalostech kolem Manchesteru City věděl. Ten muž dnes řídí FIFA,“ napsal Pinto. Infantino podle něj jako tehdejší generální sekretář UEFA zneužil svou pravomoc, sdílel důvěrné dokumenty a vyšachoval vyšetřovací komoru. „Udělal všechno, co bylo v jeho silách, aby Manchester City i PSG dostaly jen pokutu a vyhnuly se hlubšímu vyšetřování, které mohlo skončit zákazem startu v Lize mistrů,“ pokračoval.
Dohody s UEFA oba kluby podepsaly v květnu 2014. Zákulisí vyjednávání popsal o čtyři roky později německý Der Spiegel, který z Football Leaks čerpal. Citoval e-mail ze 2. května 2014, v němž Infantino předsedovi City Khaldoonu Al Mubarakovi nastínil návrh dohody, požádal ho, aby dokument četl „přesně v tomto duchu“, a připsal, že jde o věc jen mezi nimi. Francouzský web Mediapart navíc psal, že Infantino vyjednával s City napřímo mimo kontrolní orgán UEFA a navrhoval pokutu 20 milionů eur místo 60.
„To byla moje práce generálního sekretáře,“ hájil se tehdy Infantino. Tvrdil, že jeho úkolem bylo hledat řešení, ne vyhazovat kluby ze soutěží, a že by se stejně zachoval znovu.
Účet po dvanácti letech
Pinto svůj příspěvek uzavřel nejtvrdším soudem. Kvůli tomu, co Infantino předváděl v UEFA i ve FIFA, by podle něj neměl mít v budoucnosti fotbalu žádné místo.
Web GiveMeSport, který o příspěvku informoval, domýšlí, jak jinak mohla historie vypadat. Kdyby UEFA v roce 2014 zasáhla tvrdě, City by možná vůbec nesmělo hrát Ligu mistrů, nevydělávalo by na ní a nemuselo by dojít ani k treblu ze sezony 2022/23. Klub se navíc už teď.
Pro šéfa FIFA přichází výpad v nepříjemné době. V létě musel stáhnout plán na prodej podílů na mistrovství světa soukromým investorům a portugalská legenda Luís Figo tehdy veřejně požadovala jeho konec. „Infantino musí odejít,“vzkázal Figo. Reakci Infantina ani FIFA na Pintova obvinění dostupné zdroje zatím neuvádějí. Současné funkční období mu přitom končí příští rok.