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Muž, který rozbil mýtus Manchesteru City, má nový terč. Tentokrát míří na šéfa FIFA

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„Gianni Infantino se stal rakovinou fotbalu,“ napsal na síti X portugalský hacker Rui Pinto, jehož uniklé dokumenty Football Leaks rozjely vyšetřování Manchesteru City. Dnešní šéf FIFA podle něj o nesrovnalostech klubu věděl už v roce 2014 a jako generální sekretář UEFA mu pomohl vyváznout s pokutou.
Muž, který rozbil mýtus Manchesteru City, má nový terč. Tentokrát míří na šéfa FIFA

Muž, který rozbil mýtus Manchesteru City, má nový terč. Tentokrát míří na šéfa FIFA

Zdroj: profimedia.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 18:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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