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Muž čekal na ledvinu s 9% šancí, že ji dostane. Prasečí orgán se 69 úpravami genomu ho udržel naživu 271 dní bez dialýzy

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Tim Andrews žil s ledvinou z geneticky upraveného prasete 271 dní bez dialýzy. Poté dostal lidský orgán, který začal pracovat hned po operaci.
Muž čekal na ledvinu s 9% šancí, že ji dostane. Prasečí orgán se 69 úpravami genomu ho udržel naživu 271 dní bez dialýzy

Muž čekal na ledvinu s 9% šancí, že ji dostane. Prasečí orgán se 69 úpravami genomu ho udržel naživu 271 dní bez dialýzy

Zdroj: Foto: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 15:00

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