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Muškáty po teplém pátku neuklízejte. Větší problém může přijít až po následném dešti

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Začátek září přináší výrazné změny počasí a majitelé balkonů mohou začít přemýšlet, zda už není čas schovat muškáty. Spěchat ale zatím není nutné. Samotné víkendové ochlazení rostliny většinou zvládnou. Mnohem větší pozornost si zaslouží déšť a dlouhodobě mokrý substrát.
Páteční teplo není pro muškáty tím hlavním problémem. Horší podmínky mohou přijít až později.

Páteční teplo není pro muškáty tím hlavním problémem. Horší podmínky mohou přijít až později.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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