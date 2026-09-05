Muškáty po teplém pátku neuklízejte. Větší problém může přijít až po následném dešti

Muškáty na začátku září často stále vypadají, jako by léto ani nemělo skončit. Po teplém pátku, kdy se na některých místech Česka teploty dostaly k letním hodnotám, ale přichází změna. Přes republiku postupuje studená fronta, která přináší ochlazení a na řadě míst také déšť. To může majitele truhlíků přimět k tomu, aby začali rostliny rychle stěhovat do domu. Za běžné situace je však na definitivní zazimování ještě brzy. Muškáty sice patří mezi teplomilné rostliny a mráz nesnášejí, běžné zářijové ochlazení jim samo o sobě neublíží.
Chladný víkend ještě neznamená konec sezony
Rozhodujícím údajem není nejvyšší denní teplota, ale především noční minimum. Aktuální ochlazení sice pocítíme poměrně výrazně, podle předpovědi však teploty zůstávají bezpečně nad bodem mrazu. Právě mráz představuje pro pelargonie skutečnou hranici, na kterou je potřeba reagovat. Krátkodobější chladné počasí s teplotami kolem deseti stupňů proto není důvodem k okamžitému stěhování všech truhlíků do sklepa nebo na chodbu.
Navíc se má počasí po víkendu opět změnit. Za studenou frontou má následovat oteplení a během příštího týdne se mohou denní teploty znovu dostávat výrazně nad dvacet stupňů. Pokud tedy muškáty stále rostou, kvetou a jsou v dobré kondici, mohou na chráněném balkoně nebo parapetu ještě zůstat. Zbytečně časné zazimování v teplé místnosti jim naopak nemusí prospět. Rostlina může začít vytvářet slabé nové výhony a místo postupného přechodu do klidového období se zbytečně vysiluje.
Teplý pátek muškátům vadit nemusí. Pozornost si zaslouží hlavně počasí, které přijde po něm.
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Po dešti zkontrolujte hlavně truhlíky
Větší problém než několik chladnějších dnů může v této části roku představovat voda. Muškáty mají poměrně dobrou schopnost snášet sušší podmínky, naopak dlouhodobě přemokřený substrát jim nesvědčí. Jakmile se zároveň ochladí, voda se z truhlíků odpařuje podstatně pomaleji než během horkých letních dnů. Zálivka, která byla v červenci nebo srpnu naprosto běžná, tak může být v září zbytečně vysoká.
Po vydatnějším dešti je proto vhodné zkontrolovat, zda v obalech a podmiskách nezůstává stát voda. Důležité jsou také průchodné odtokové otvory ve spodní části truhlíku. Pokud je nádoba umístěná tak, že do ní přímo prší, může se během několika hodin nasytit substrát vodou, kterou rostlina v chladnějším počasí nedokáže spotřebovat. Kořeny pak nemají dostatek vzduchu a zvyšuje se riziko jejich poškození. Dlouhodobá kombinace vlhka a nižších teplot vytváří také příznivější prostředí pro některé houbové choroby a hnilobu.
Se zálivkou už zacházejte jinak než v létě
Začátkem září proto stojí za to změnit celý režim péče. Muškáty už není potřeba automaticky zalévat každý den jen proto, že jsme tak postupovali během léta. Nejjednodušší je před zaléváním sáhnout na zeminu. Pokud je stále vlhká několik centimetrů pod povrchem, další vodu rostlina nepotřebuje. Po deštivém dni může být substrát dostatečně mokrý i několik následujících dnů.
Pozornost je vhodné věnovat také listům a květům. Odkvetlá květenství a poškozené nebo žloutnoucí listy je dobré pravidelně odstraňovat. Hustý porost plný mokrých odumírajících částí po několika deštivých dnech špatně vysychá. Rostlině pomůže vzdušné stanoviště a pokud je to možné, také místo chráněné před vytrvalým deštěm. Zvlášť u hustých převislých muškátů se voda může mezi listy držet překvapivě dlouho.
Na zazimování rozhoduje předpověď, nikoliv kalendář
Pevné datum, kdy by měly všechny muškáty zmizet z parapetů, neexistuje. V jednom roce mohou zůstat venku výrazně déle než v jiném. Mnohem praktičtější je sledovat noční teploty a reagovat podle konkrétního místa. Jiná situace bude na chráněném balkoně u domu ve městě a jiná na otevřené terase ve vyšší nadmořské výšce.
Definitivní přesun je vhodné řešit před příchodem prvních skutečných mrazíků. Pelargonie nejsou mrazuvzdorné a promrznutí jejich pletiv může znamenat konec celé rostliny. Pokud se začnou noční teploty opakovaně dostávat k několika stupňům nad nulou, je už dobré mít místo pro přezimování připravené. Ideální bývá světlý, chladný a bezmrazý prostor. Během zimy se následně výrazně omezuje také zálivka.
Současné zářijové ochlazení tedy samo o sobě ještě není signálem, že musí všechny muškáty okamžitě dovnitř. V nejbližších dnech se vyplatí více hlídat vodu než teploměr. Po dešti nechte substrát proschnout, nevytvářejte další zbytečnou zálivku a zkontrolujte odtok vody z truhlíků. Teprve až předpověď začne ukazovat skutečné riziko přízemních nebo nočních mrazíků, nastane chvíle připravit rostliny na zimu.
Novinky.cz, RHS.org.uk, iReceptář.cz