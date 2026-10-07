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Muškáty nepotřebují cukr ani droždí, přesto kvetou celé léto až do listopadu. Stačí je správně zastřihnout a zazimovat podle jednoho pravidla

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Pečlivým řezem, vhodnou zimní péčí a pravidelnou údržbou mohou vaše muškáty vyjít z chladného období zdravé a plné síly.
Muškáty nepotřebují cukr ani droždí, přesto kvetou celé léto až do listopadu. Stačí je správně zastřihnout a zazimovat podle jednoho pravidla

Muškáty nepotřebují cukr ani droždí, přesto kvetou celé léto až do listopadu. Stačí je správně zastřihnout a zazimovat podle jednoho pravidla

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 15:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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