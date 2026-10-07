Muškáty nepotřebují cukr ani droždí, přesto kvetou celé léto až do listopadu. Stačí je správně zastřihnout a zazimovat podle jednoho pravidla

Muškáty se svými zářivými květy a svěžími listy okouzlují zahrádkáře již po celé generace. Zajistit, aby se těmto krasavcům dařilo i v chladných měsících, však vyžaduje určité znalosti.
Příprava muškátů na zimu
Muškáty vyžadují pro přežití zimy v interiéru specifické podmínky, jak připomíná web
ShiplapAndShells. Ideální místo by jim mělo nabídnout dostatek přirozeného světla a teploty mezi 8 °C a 12 °C. Pokud takové podmínky nejsou k dispozici, je lepší se o zimování vůbec nepokoušet. Rostliny přezimované v nevhodných podmínkách se totiž na jaře obvykle jen pomalu zotavují a málo kvetou. Zaštipování a řez muškátů
Praktickou metodou, jak muškátům pomoci přečkat zimu, je zaštipování. Tento postup spočívá v
odstranění suchých a odumřelých částí rostliny, čímž se podpoří nový zdravý růst, jak jsme na magazínu Chalupáři-Zahrádkáři už popsali. Muškáty začněte podle rad z webu TheSpruce zaštipovat koncem léta nebo začátkem podzimu, tedy ještě předtím, než je přenesete do interiéru. Jak správně zazimovat muškáty
Najděte jim místo blízko okna, kde budou mít denně asi čtyři až šest hodin slunečního světla. Pokud je přirozeného světla málo, zvažte použití pěstebních světel. Udržujte teplotu kolem 10 °C, abyste napodobili jejich přirozené období klidu.
Zdroj fotografie: Depositphotos Pelargonie jsou obecně známy svou schopností kvést hojně, pokud jsou jim poskytovány správné podmínky. Pomoci může i střih. Zalévání a vlhkost
V zimě muškáty zalévejte střídmě. Půda by měla mezi zálivkami mírně vyschnout, aby se zabránilo hnilobě kořenů. Vyhněte se zalévání kupříkladu konvičkou s kropítkem, abyste udrželi listy suché a zabránili houbovým chorobám.
Technika balení do novin
Staromódní, ale účinná metoda spočívá ve vyjmutí muškátů z květináčů, zabalení kořenů do novin a jejich zavěšení
„hlavou dolů“ na chladném a tmavém místě. Tato metoda minimalizuje prostor potřebný k jejich přezimování a zároveň skvěle napodobuje přirozené suché podmínky, které muškáty zažívají v zimě. Jak stříhat muškáty na zimu?
Před zazimováním je nezbytné muškáty zastřihnout. Každý stonek zkraťte na 10-15 cm a zaměřte se na zkrácení těsně nad zdravým listovým uzlem. Tím podpoříte bujnější růst na jaře. Odstraňte všechny zažloutlé nebo odumřelé listy a odkvetlé květy, aby rostliny zůstaly zdravé a upravené.
Zdroj fotografie: Freepik Ačkoli muškáty vyžadují v zimních měsících zvýšenou péči, na jaře se vám za ni bohatě odvděčí, však uvidíte sami. Kdy přesazovat muškáty po zimě?
Přesazování by mělo proběhnout brzy na jaře, jakmile muškáty začnou vykazovat známky nového růstu. Dopřejte jim novou zeminu a zajistěte, aby každý květináč měl dostatečnou drenáž. Tím rostlinu omladíte a poskytnete jí čerstvé živiny a prostor pro růst.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři