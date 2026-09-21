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Muškáty je čas zazimovat právě teď. Takhle přežijí do jara

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Máte na balkoně nebo na zahradě muškáty a nevíte, co s nimi udělat, až přijdou první mrazíky? Nemusíte je vyhazovat. Stačí je včas a správně zazimovat a příští rok vám znovu rozkvetou stejně bohatě jako letos.
Muškáty

Muškáty

Zdroj: Foto: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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