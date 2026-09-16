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„Musím být lepší.“ Ovečkin se vrátil do Washingtonu a před 22. sezonou změnil přípravu

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Alex Ovečkin se po návratu z Ruska znovu připojil k Washingtonu a chystá se na svou dvaadvacátou sezonu v NHL. Ve čtvrtek oslaví jednačtyřicáté narozeniny a ve stejný den Capitals zahájí tréninkový kemp. Nejlepší střelec základní části v historii soutěže přitom stále může posouvat hranice, které ještě před pár lety vypadaly nedosažitelně.
„Musím být lepší.“ Ovečkin se vrátil do Washingtonu a před 22. sezonou změnil přípravu

„Musím být lepší.“ Ovečkin se vrátil do Washingtonu a před 22. sezonou změnil přípravu

Zdroj: Washington Capitals
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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